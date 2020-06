Díaz: "Estoy esperando tranquilo que termine mi contrato con Colón"

El futuro futbolístico de Gastón Díaz estará fuera de Colón a partir del 30 de junio cuando finalice su actual contrato. Es un hecho que el lateral no renovará el vínculo, teniendo en cuenta que jugó muy poco y que en esa posición el titular indiscutido es Alex Vigo.

No obstante, Díaz se quedó en Santa Fe a cumplir con el aislamiento obligatorio e incluso llevó adelante varias tareas sociales, como por ejemplo colaborar para una olla popular que se realizó en el barrio Santa Rosa de Lima. Junto a otros compañeros del plantel, el defensor cocinó y repartió comida.

En las últimas horas Díaz dialogó con La Liga de Pilar y allí se refirió a su situación personal "Estoy esperando tranquilo que termine mi contrato. La realidad es que no tengo nada en vista. Aún no terminó mi contrato y en consecuencia es muy temprano para hablar de eso", manifestó.

Para luego agregar "Con el tema de la pandemia, los clubes no están contratando. Vendrán después dos meses de negociación entre los clubes y los jugadores. Por el momento no apareció ninguna oferta. Voy a esperar si me sale algo y ahí veré que hago”.

Mientras tanto, la familia Díaz seguirá en Santa Fe y no piensa regresar a Buenos Aires por dos motivos. Además de la pandemia y aislamiento social, la esposa del jugador (Guadalupe) está por dar a luz a su segundo hijo, Benjamín. Y se quedará en nuestra ciudad para seguir con los controles hasta el nacimiento.