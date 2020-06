El fútbol argentino sufrirá una gran renovación debido a la crisis del coronavirus, con lo cual la tarea de los representantes será clave en la conformación de los equipos, debido a que muchos jugadores priorizarán experimentar sus carreras en el exterior, como consecuencia de la gran suba del dólar. Christian Bragarnik, uno de los agentes de futbolistas más importantes del país, habló con "¿Cómo te vaa, Benedetto?" que se emite por Radio Del Plata AM1030 y se refirió a las situaciones de Brian y Leandro Fernández, delantero de Colón y uno de los pretendidos por el Sabalero, respectivamente.

En los últimos días en Santa Fe se comenta que Brian Fernández habría experimentado una gran recuperación, pero no deja de preocupar también los rumores de que habría abandonado el tratamiento al cual se estaba sometiendo en contra de la adicción a las drogas.

Foto: Gentileza Instagram Brian Fernández

Bragarnik, clave en la llegada de Brian Fernández a Colón, reveló: "La lucha de Brian (Fernández) es día a día. No es una situación fácil la que tiene que superar, por suerte tiene un equipo terapéutico que lo está tratando. Y si en algún momento le cuesta, estamos los que lo rodeamos para ayudarlo".

Luego, Bragarnik se metió de lleno en la situación de Leandro Fernández, atacante que se lo relacionó con Colón en varias oportunidades y reveló: "El contrato de Leandro Fernández termina en junio. En cuanto a la predisposición de continuidad, Independiente es prioridad. Pero el jugador tiene la libertad de poder escuchar ofertas".

image.png

"Me llegó una propuesta por Leandro (Fernández), ya me llamó Maldonado. Cuando tenga todo más concreto, se lo pasaré al jugador, quien decidirá la continuidad o no", destacó Bragarnik sobre el jugador que es fanático de Colón.

Pero no se quedó ahí, y el representante agregó: "Con Independiente acordamos que ante una oferta concreta, la prioridad la van a tener ellos".

"Cuando un jugador termina es lógico que no lo entiendan desde la dirigencia y los hinchas, pero hay que comprender que Leandro hace más de 4 años que está en el club y hoy tiene la posibilidad de negociar lo que él cree que le corresponde", cerró el representante de Leandro y Brian Fernández.

En tanto que también se refirió a la situación de Walter Bou, atacante al cual se le termina el contrato con Unión y afirmó: "Es jugador de Boca, regresa a partir del 1 de julio cuando termine su contrato. Ojalá tenga la posibilidad en su retorno y si no es así, tendremos que buscar opciones. Él está con el desafío de tener otra oportunidad".

"Ya tuvo una oportunidad y no le fue mal, pero le tocó estar atrás de Pipa que fue brillante", cerró Bragarnik sobre el futuro del delantero que viene de tener una temporada brillante con Unión.