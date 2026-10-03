Así quedó la tabla de la zona A con el triunfo de Colón en Santa Fe

Con los triunfos agónicos de Morón y Colón siguió la fecha 32 de la zona A de la Primera Nacional que entra en etapa decisiva

La fecha 32 de la Zona A de la Primera Nacional dejó un nuevo sacudón en la parte alta y Colón supo aprovecharlo. El Sabalero venció 1-0 a Estudiantes (BA) , llegó a los 52 puntos y volvió a meter presión en una pelea que, a cuatro jornadas del cierre de la fase regular, empieza a tomar temperatura.

El triunfo tuvo todavía más valor por lo que ocurrió en otros escenarios. Ferro, líder del grupo, perdió y quedó con 61 unidades, mientras que Morón derrotó 2-1 sobre la hora a All Boys y alcanzó los 58 puntos. De esta manera, el conjunto del Oeste redujo la distancia con el puntero y le puso todavía más incertidumbre a la definición de la cima.

Colón, en tanto, hizo lo que necesitaba: ganar. El equipo de Iván Delfino quedó quinto, pero ahora suma 52 puntos y se mantiene dentro del lote que pelea por las posiciones que pueden otorgar una ventaja importante en el Reducido. Por delante aparecen Deportivo Madryn y Godoy Cruz, ambos con 53 unidades, por lo que el Sabalero quedó a apenas un punto de los puestos de escolta. La diferencia con Ferro, en cambio, sigue siendo considerable: nueve puntos cuando quedan apenas cuatro fechas.

Por eso, el escenario parece empezar a marcar un objetivo concreto para Colón. El primer puesto, que otorga el acceso a la final por el primer ascenso, aparece cada vez más lejos. La mirada del Sabalero está puesta en escalar posiciones y quedar lo más arriba posible dentro de los lugares de clasificación al Reducido. Además, la victoria ante Estudiantes le permitió tomar una distancia considerable respecto de Los Andes, que marcha noveno con 40 puntos.

La tabla de la zona A de la Primera Nacional