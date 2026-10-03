El balance de Rasmussen en Colón: "Mostramos carácter y al final tuvimos el premio"

El zaguero de Colón, Federico Rasmussen, dejó su balance por el triunfo ante Estudiantes (BA) y la necesidad de dar la talla de visitante

La victoria agónica ante Estudiantes (BA) tuvo un valor especial para Colón . No solo por los tres puntos que le permiten seguir metido en la pelea de la Zona A de la Primera Nacional , sino también por la respuesta que mostró después de una actuación que había dejado preocupación en Floresta.

Federico Rasmussen fue una de las voces que reflejó ese cambio de actitud. “Venimos de una actuación en Floresta que no es la que queríamos, no es el Colón que queremos ver. Hoy (por este sábado) tuvimos personalidad, carácter, insistimos y al final tuvimos premio”, expresó.

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El central también valoró el trabajo defensivo realizado ante un Estudiantes que durante buena parte del encuentro mantuvo su arco en cero y obligó al Sabalero a tener paciencia. “Creo que, en líneas generales, el equipo pudo defender alto, con las líneas cortas. Eso era un poco lo que veníamos buscando, esa regularidad en lo defensivo”, explicó.

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El dato no es menor. Colón volvió a terminar un partido sin recibir goles y, para el Vikingo, esa solidez puede transformarse en un elemento importante de cara a la definición del campeonato. “En varios partidos hemos podido mantener el cero y eso es importante para la confianza de todos nosotros. Sumado a que pudimos convertir el gol, es importante no solo para el cuerpo técnico sino para nosotros también, para la confianza para lo que viene”, remarcó.

Una defensa que responde pese a los cambios en Colón

La línea defensiva también tuvo que adaptarse a distintas modificaciones durante el campeonato. Ante Estudiantes, Rasmussen volvió a compartir zaga con Nicolás Thaller, mientras que en otros partidos aparecieron distintas combinaciones. “Es importante para el cuerpo técnico saber que cuenta con varios de los chicos. La otra vez, con Los Andes, jugaron Ibarra y Olmedo y lo hicieron de muy buena manera. Para eso estamos: los chicos estamos todos preparados para cuando uno necesite”, afirmó.

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Rasmussen tampoco esquivó uno de los interrogantes que acompañan al equipo: la diferencia entre sus actuaciones como local y visitante. “No sé si tiene que ver con lo psicológico. Sí que, por ahí, de visitante nos ha costado más de la cuenta. No encuentro una razón para decirte por qué no podemos jugar de visitante como lo hacemos de local”, reconoció.

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Lejos de buscar excusas, el defensor apuntó a seguir trabajando sobre esas cuestiones en los partidos que quedan. “Seguimos en la pelea, tenemos que seguir corrigiendo cosas, mejorando para llegar a esta última etapa en buenas condiciones”, sostuvo.

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Colón consiguió ante Estudiantes una victoria que llegó después de insistir durante casi todo el partido y que recién apareció sobre el tramo final. Rasmussen entendió que el esfuerzo terminó teniendo su recompensa. “Acá en el fútbol argentino es muy difícil, nadie te regala nada. Si bien habíamos hecho un gran desgaste, seguimos insistiendo, seguimos intentando hasta el final y tuvimos premio”, cerró.