Deportivo Morón venció a All Boys y sigue muy de cerca a Ferro

El Gallo obtuvo un triunfo muy importante por 2-1 y ahora está apenas tres puntos por debajo de Ferro que sigue como puntero en la Zona A

Deportivo Morón venció a All Boys y es escolta de Ferro.

Deportivo Morón logró un triunfo sufrido y trabajado frente a All Boys que le permite mantener la ilusión de luchar por el primer puesto de la Zona A.

Y es que con la victoria por 2-1, el Gallo suma 58 puntos y quedó por debajo de Ferro que es líder con 61 unidades, pero que perdió como local ante Deportivo Madryn.

Los dirigidos por Walter Otta abrieron la cuenta a los 29 minutos del primer tiempo. Un buscapié de Franco Fagúndez encontró a Mateo Levanto que se barrió, y metió a Felipe Coronel y a la pelota adentro del arco visitante.

"Mateo Levato"



Por el gol del jugador de Morón ante All Boys que hizo explotar al estadio. pic.twitter.com/Hv5T1XDflu — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) October 3, 2026

Faltando 10 minutos para el final del partido, el Albo consiguió el empate. Los jugadores locales pedían offside pero Matías Nouet se anticipó a Emanuel Iñiguez y conectó en el área chica para el 1 a 1.

"Matías Nouet"



Por el gol del jugador de All Boys que hace silenciar al estadio de Morón. pic.twitter.com/UiBflHnMrr — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) October 3, 2026

Sin embargo, el Gallo reaccionó. Y a los 43 minutos recuperó la ventaja. Gastón González pinchó un tiro libre y Franco Toloza, sin marcas, se tiró de palomita para desatar la fiesta en el Nuevo Francisco Urbano.