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Deportivo Morón venció a All Boys y sigue muy de cerca a Ferro

El Gallo obtuvo un triunfo muy importante por 2-1 y ahora está apenas tres puntos por debajo de Ferro que sigue como puntero en la Zona A

Ovación

Por Ovación

3 de octubre 2026 · 18:28hs
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Deportivo Morón venció a All Boys y es escolta de Ferro.

Deportivo Morón venció a All Boys y es escolta de Ferro.

Deportivo Morón logró un triunfo sufrido y trabajado frente a All Boys que le permite mantener la ilusión de luchar por el primer puesto de la Zona A.

Triunfazo de Deportivo Morón

Y es que con la victoria por 2-1, el Gallo suma 58 puntos y quedó por debajo de Ferro que es líder con 61 unidades, pero que perdió como local ante Deportivo Madryn.

Los dirigidos por Walter Otta abrieron la cuenta a los 29 minutos del primer tiempo. Un buscapié de Franco Fagúndez encontró a Mateo Levanto que se barrió, y metió a Felipe Coronel y a la pelota adentro del arco visitante.

Faltando 10 minutos para el final del partido, el Albo consiguió el empate. Los jugadores locales pedían offside pero Matías Nouet se anticipó a Emanuel Iñiguez y conectó en el área chica para el 1 a 1.

Sin embargo, el Gallo reaccionó. Y a los 43 minutos recuperó la ventaja. Gastón González pinchó un tiro libre y Franco Toloza, sin marcas, se tiró de palomita para desatar la fiesta en el Nuevo Francisco Urbano.

Deportivo Morón All Boys Ferro
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