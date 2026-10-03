Santo Tomé: balearon a un menor de 14 años a 100 metros de la curva Maurig y quedó internado en el hospital Alassia

Sucedió después de las 18 sobre la avenida Ricchieri. El menor herido estaba consciente y no presentaba riesgo de muerte. Fue trasladado y asistido en el hospital de niños donde recibió curaciones y quedó internado en observación.

Este sábado, despues de las 18, en la denominada curva Ricchieri de Santo Tomé , a una cuadra de una estación de servicio Shell, un adolescente de 14 años resultó herido por un disparo de arma de fuego.

Al lugar llegaron oficiales de Orden Público y de Cuerpos, que investigaron el suceso. Luego fue asistido por un médico del Servicio Integrado de Emergencias Sanitarias SIES 107 lo trasladó al hospital de Niños Doctor Orlando Alassia de la ciudad de Santa Fe.

Tras su ingreso, la médica de guardia se comunicó por teléfono con los oficiales de la Policía de Santa Fe PSF que cumplían el servicio de seguridad en el nosocomio y les informó la novedad. Pocos minutos después llegó al hospital por sus propios medios la madre del adolescente, que quedó a su cargo.

Sin riesgo de muerte

De acuerdo con la constatación de la médica de guardia, el adolescente presentaba una herida de arma de fuego en el muslo izquierdo, con orificio de salida. Se encontraba consciente y no presentaba riesgo de muerte.

Los oficiales dieron aviso a la Seccional 23 de Santo Tomé y del Comando Radioeléctrico santotomesino investigaron el suceso, buscaron testigos que aporten información sobre el grave suceso como también constataron la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas de la zona que contuvieran imágenes sobre el suceso y poder identificar al agresor con miras a su aprehensión.

Atribución delictiva

Informaron la novedad sobre la ocurrencia del hecho a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe PSF, y éstos hicieron lo propio con el fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación MPA, que ordenó, en primer lugar, que se recabara el estado de salud del adolescente internado en el hospital de Niños; que sean identificadas las personas que puedan brindar información como testigos entre los vecinos del sector.

Además ordenó que sea constatada la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas de la zona que pudieran contener imágenes del hecho y que sean secuestradas, además de la realización de los peritajes criminalísticos de rigor por parte de los agentes especialistas del área Científica de la Policía de Investigaciones PDI, mientras que la atribución delictiva tuvo una calificación provisoria de lesiones con arma de fuego.