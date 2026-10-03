El legado los Juegos Suramericanos: la Villa de atletas alojará a 2.000 estudiantes de la UTN antes de convertirse en un nuevo barrio santafesino

Las instalaciones habitaciones dejarán de alojar a las delegaciones internacionales y tendrá una nueva etapa antes de convertirse en un barrio de viviendas. En las próximas semanas recibirá a más de 2.000 estudiantes de la UTN y continuará vinculado a la actividad deportiva.

Villa Deportiva. Tras los Juegos Suramericanos, la Villa Suramericana de Esmeralda Este II albergará a 2.000 estudiantes de la UTN.

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 terminaron, pero una de las principales obras vinculadas con la competencia tendrá actividad durante las próximas semanas. La Villa Suramericana de Esmeralda Este II , que durante 15 días funcionó como alojamiento de las delegaciones internacionales, comenzará ahora una nueva etapa antes de asumir su destino definitivo.

El complejo está compuesto por 346 viviendas y fue diseñado para recibir a los atletas y equipos que participaron de los Juegos. Una vez finalizada la competencia, el predio no quedará inmediatamente vacío: será utilizado para nuevas actividades deportivas y alojará a estudiantes universitarios antes de avanzar hacia su destino habitacional.

De los atletas suramericanos a los estudiantes de la UTN

Uno de los primeros usos que tendrá la Villa después de los Juegos será el alojamiento de los participantes de los Juegos Deportivos de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).

La competencia reunirá en Santa Fe a más de 2.000 estudiantes de las 30 Facultades Regionales de la universidad durante una semana.

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De esta manera, el complejo que hasta hace pocos días recibía a delegaciones de distintos países tendrá una nueva función como alojamiento de una competencia universitaria de alcance nacional.

La llegada de los estudiantes permitirá mantener en funcionamiento parte de la estructura de la Villa inmediatamente después de la finalización de los Juegos Suramericanos.

El destino definitivo: viviendas para familias santafesinas

La utilización vinculada a los Juegos y a las competencias posteriores será una etapa transitoria.

El complejo de 346 viviendas de Esmeralda Este II tiene previsto un destino habitacional una vez concluida esta etapa. Las unidades serán destinadas a familias santafesinas, por lo que la Villa dejará progresivamente su función como alojamiento deportivo para convertirse en un nuevo conjunto residencial de la ciudad.

Ese proceso marca una de las principales características del proyecto: la infraestructura levantada para recibir a los deportistas durante Santa Fe 2026 tendrá posteriormente un uso permanente.

Antes de llegar a esa instancia, el predio tendrá que atravesar la transición entre su utilización durante los Juegos y la adjudicación definitiva de las viviendas.

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Una Villa que seguirá vinculada al deporte

Aunque su destino final será habitacional, durante las próximas semanas la Villa continuará vinculada con distintas actividades deportivas.

Además de los Juegos de la UTN, el complejo será utilizado como parte de la logística de competencias que se desarrollarán en Santa Fe durante octubre.

En paralelo, la ciudad tendrá nuevos eventos internacionales en escenarios ubicados en las inmediaciones de la Villa.

Entre el 14 y el 18 de octubre, el Estadio Multipropósito Invencible Santa Fe será sede del Sudamericano de Futsal, con diez equipos Sub-20 y Mayores de Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay y Uruguay.

A pocos metros, el renovado Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD) recibirá el Sudamericano U23 de Atletismo los días 16, 17 y 18 de octubre.

José Busiemi

El subsecretario de Deportes municipal, Carlos Marzo, destacó la continuidad de la actividad deportiva y explicó que desde marzo se venían realizando gestiones para conseguir nuevas competencias internacionales.

“Desde el primer día estamos en una continuidad de todo lo que se puede gestionar deportivamente para la ciudad”, sostuvo Marzo.

El funcionario también destacó la cercanía entre ambos escenarios: “En una diferencia de 100 metros tendremos dos sudamericanos en la ciudad”.

La agenda deportiva continúa hasta noviembre

La Villa también estará vinculada con las actividades de Santa Fe en Movimiento, cuyas instancias finales se desarrollarán durante los primeros días de octubre.

El programa reúne a jóvenes de los 19 departamentos de la provincia y contempla disciplinas convencionales y adaptadas.

Los participantes utilizan parte de la infraestructura que fue puesta en valor para los Juegos Suramericanos y las actividades forman parte del camino hacia los Juegos Nacionales, previstos para los primeros días de noviembre en Mar del Plata.

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Así, durante las semanas posteriores al evento continental, la Villa y los escenarios deportivos de su entorno mantendrán una agenda activa.

Qué queda después de los Juegos

La Villa Suramericana tendrá, entonces, tres etapas claramente diferenciadas.

Primero funcionó como alojamiento de las delegaciones internacionales durante Santa Fe 2026. Ahora comenzará una segunda etapa, con la llegada de más de 2.000 estudiantes de la UTN y otras actividades vinculadas al calendario deportivo.

Finalmente, el complejo tendrá su destino definitivo como conjunto habitacional para familias santafesinas.

El paso de Villa Suramericana a barrio residencial será uno de los principales procesos del legado de los Juegos. La infraestructura que durante septiembre fue utilizada por atletas de distintos países deberá ahora integrarse a la vida cotidiana de la ciudad.

Mientras tanto, el predio tendrá todavía varias semanas de actividad antes de iniciar su transformación definitiva.