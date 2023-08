Estacioneros advierten que "será difícil cumplir" el congelamiento de precios hasta octubre

Boz no ve con buenos ojos la decisión gubernamental de convalidar estos últimos aumentos de combustibles y el anuncio del ministro de Economía y candidato a presidente Sergio Massa de congelar los precios hasta el 31 de octubre. “En Argentina, ya estamos acostumbrado a los anuncios que después no se cumplen. Nosotros no somos formadores de precios. Representamos a las estaciones de servicio, pero siempre tratamos de tener, como ocurre en otros ámbitos de la vida, empatía”, subrayó.