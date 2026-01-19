Inflación en dólares: qué puesto ocupa Argentina entre los Big Mac más caros del mundo

El precio del Big Mac en Argentina volvió a quedar en el centro del análisis económico internacional. Según un ranking reciente, el clásico combo de la cadena de comida rápida tiene un costo elevado en el país y se ubica entre los más caros del mundo, lo que demuestra el atraso cambiario del peso con respecto a otras economías.

Según este listado, que suele tomarse como una referencia informal para comparar el poder adquisitivo y el nivel de precios entre países, el costo del Big Mac en Argentina se encuentra situado por encima del de otras economías más desarrolladas, como Estados Unidos, Reino Unido, Italia, Noruega o Suecia . El dato resulta llamativo si se tiene en cuenta que el salario promedio local medido en dólares se encuentra muy por debajo del de esos países.

Solo por detrás de Suiza

El costo del Big Mac en Argentina es de 7,37 dólares, lo que lo ubica como el segundo más alto del mundo, solo por detrás de Suiza, donde alcanza los 7,99 dólares, un país que históricamente registra un elevado costo de vida.

En este contexto, el ranking vuelve a poner en agenda el concepto de inflación en dólares, un fenómeno que se consolidó en la economía argentina durante los últimos años. A diferencia de la inflación medida en moneda local, este indicador refleja cómo determinados bienes y servicios se encarecen incluso al compararlos con valores internacionales, aun en períodos de relativa estabilidad cambiaria.

Que Argentina figure en el segundo puesto del ranking global del Big Mac -un producto estandarizado y comparable a nivel mundial- indica que los precios internos medidos en dólares se encuentran en niveles elevados. Para los analistas, este desalineamiento entre precios e ingresos ayuda a explicar las dificultades del consumo y expone los desafíos pendientes para ordenar precios relativos, recuperar competitividad y recomponer el poder adquisitivo.

El ranking de los Big Mac más caros del mundo

El listado toma como referencia el precio del Big Mac expresado en dólares y ordena a los países según el valor final del producto. En ese contexto, Argentina aparece en el segundo lugar a nivel mundial, solo por detrás de Suiza, y por encima de economías desarrolladas y países de altos ingresos.

Suiza: US$ 7,99

Argentina: US$ 7,37

Uruguay: US$ 6,91

Noruega: US$ 6,67

Italia: US$ 6,42

Costa Rica: US$ 5,90

Estados Unidos: US$ 5,79

Reino Unido: US$ 5,73

Suecia: US$ 5,67

Dinamarca: US$ 5,64

Más allá de la curiosidad del ranking, el dato vuelve a reflejar una problemática de fondo. La persistencia de precios elevados en dólares condiciona el consumo, erosiona el poder adquisitivo y expone los límites de una economía que aún enfrenta dificultades para ordenar sus precios relativos y recuperar competitividad en el escenario internacional.