Alcoholemia en rutas santafesinas: se registraron 279 casos positivos sancionables en un mes

En el primer mes de la temporada de verano, la Agencia Provincial de Seguridad Vial de Santa Fe realizó 2.584 operativos y labró casi 13.000 infracciones.

En el marco del Operativo Verano, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) y en coordinación con la Guardia Provincial de Seguridad Vial, realizó 2.584 operativos durante el primer mes de la temporada estival. Uno de los pilares del operativo fue el control de consumo de sustancias. Se realizaron más de 60.000 test de alcoholemia , arrojando como resultado 279 casos positivos sancionables.

Entre el 18 de diciembre y el 18 de enero se controlaron más de 72.000 vehículos de distinto porte y se labraron 12.702 actas de infracción por diversas faltas a las normas de tránsito.

LEER MÁS: Insólito test de alcoholemia: un conductor superó el límite del dispositivo

Al respecto, el secretario de la APSV, Carlos Torres, sostuvo: “Nuestra prioridad es que todos los conductores circulen de manera segura. Por eso ponemos especial atención en quienes no respetan las normas. La forma de detectarlos es con presencia constante de nuestra Guardia Provincial en todas las rutas de la provincia. Durante todo el verano estaremos apostados en accesos provinciales, rutas y autopistas de mayor circulación, así como en puntos estratégicos, para prevenir conductas de riesgo y, en consecuencia, siniestros viales”.

En los mismos operativos se realizaron más de 60.000 test de alcoholemia. Como resultado, se registraron 279 alcoholemias positivas sancionables y se remitieron 336 vehículos a corralones municipales. Desde la APSV recuerdan que el consumo de alcohol es una de las principales causas de siniestralidad vial, por lo que los conductores que incurren en esta conducta son retirados de la circulación.

Controles preventivos

Los procedimientos incluyen la verificación de la documentación obligatoria, la cantidad de pasajeros y el uso de dispositivos de seguridad, como cinturón de seguridad, casco y sistemas de retención infantil (SRI). Además, se controla que los conductores no presenten alcoholemia positiva.

Desde la Agencia recomiendan planificar los viajes con antelación, revisar el estado general del vehículo y atender las condiciones climáticas antes de iniciar el recorrido durante los meses de enero y febrero.

Para circular es obligatorio contar con DNI, cédula de identificación del vehículo, licencia de conducir vigente, póliza de seguro en vigencia y revisión técnica vehicular obligatoria. Asimismo, se aconseja descansar al menos ocho horas antes de conducir, evitar viajar de noche y revisar presión de neumáticos, luces y nivel de aceite antes de salir.

En materia de seguridad vial, todos los ocupantes deben utilizar cinturón de seguridad y los menores, la silla reglamentaria correspondiente. El sobrepaso en doble línea amarilla está prohibido y es obligatorio circular con luces bajas encendidas incluso durante el día.

Para obtener información en tiempo real, se sugiere seguir las publicaciones sobre el estado del tránsito a través de las redes de la APSV: www.facebook.com/SeguridadVialSantaFe y de la cuenta de Twitter @RedSegVial. Ante cualquier inconveniente de tránsito se recuerda a los ciudadanos que pueden comunicarse las 24 hs con el 911.

Exceso de velocidad

En la provincia de Santa Fe, el control del exceso de velocidad se realiza mediante radares ubicados en rutas y puntos estratégicos, especialmente en zonas de alta circulación y en tramos con elevados índices de siniestralidad. Esta política de radarización tiene como objetivo disminuir la cantidad de siniestros viales y reducir el número de víctimas.

La fiscalización electrónica permite detectar y desalentar conductas temerarias asociadas al exceso de velocidad, uno de los principales factores en la ocurrencia de siniestros. Como parte de una política de transparencia, los usuarios pueden consultar el listado de radares habilitados en la provincia en https://surl.li/ficsca.