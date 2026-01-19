Uno Santa Fe | Unión | Unión

Alavés y Boca ajustan detalles por el préstamo de Zenón y Unión mira de reojo

Alavés y Boca avanzan por el préstamo de Kevin Zenón y Unión, dueño del 20% del pase, debería esperar hasta 2027 para aspirar a un ingreso significativo

Ovación

Por Ovación

19 de enero 2026 · 19:43hs
Alavés y Boca ajustan detalles por el préstamo de Zenón y Unión mira de reojo

La negociación por Kevin Zenón ingresó en su tramo decisivo. Alavés y Boca avanzan en los últimos detalles para concretar el préstamo del volante por 18 meses, una operación que, de cerrarse, volverá a poner en pausa las expectativas económicas de Unión, dueño del 20% del pase.

• LEER MÁS: San Lorenzo se metió en la puja con Unión en busca de Diego Tarzia

En Buenos Aires ya dan cuenta de que el acuerdo entre clubes está prácticamente encaminado y que ahora la decisión final pasa por el jugador, quien desde hace dos mercados viene manifestando su deseo de dar el salto a Europa. En ese contexto, la propuesta del fútbol español aparece como la más seductora.

• LEER MÁS: Quilmes se bajó y en Unión esperan: el futuro de Corvalán, en suspenso

Si bien San Pablo también se anotó en la carrera, corre desde atrás, especialmente si su intención es replicar la fórmula del préstamo. La prioridad hoy está claramente del lado del Alavés, que tomó la delantera y aceleró cuando las conversaciones empezaron a tomar forma.

Kevin Zenón
Uni&oacute;n sigue las tratativas por Zen&oacute;n.

Unión sigue las tratativas por Zenón.

Unión debe esperar para sacar la tajada que desea

Uno de los puntos centrales del acuerdo es la opción de compra, que finalmente sería fijada en 9.000.000 de dólares por el 100% del pase al finalizar la cesión. Ahí aparece, una vez más, el viejo dilema para Boca, que reniega de tener que compartir una futura venta con Unión, un socio incómodo en la ecuación.

• LEER MÁS: ¿Con chances de regresar a Unión? Lionel Verde cortó su préstamo en CSKA de Moscú

Para el Tate, el escenario es claro: no habrá rédito inmediato. En caso de que la transferencia se confirme bajo estos términos, la institución santafesina deberá esperar hasta junio de 2027 para aspirar a la tajada que considera acorde por el porcentaje que aún conserva.

• LEER MÁS: Unión potencia su patrimonio tras blindar al pibe Misael Aguirre

Zenón quiere Europa, Boca busca resolver sin desprenderse definitivamente y Unión observa desde afuera, sabiendo que el negocio puede ser importante, pero que la paciencia será obligatoria. El desenlace está cerca; los beneficios, no tanto.

Unión Kevin Zenón Alavés
Noticias relacionadas
union potencia su patrimonio tras blindar al pibe misael aguirre

Unión potencia su patrimonio tras blindar al pibe Misael Aguirre

quilmes se bajo y en union esperan: el futuro de corvalan, en suspenso

Quilmes se bajó y en Unión esperan: el futuro de Corvalán, en suspenso

buena noticia en la transmision de union ante platense

Buena noticia en la transmisión de Unión ante Platense

el gran gesto solidario de un exjugador de union con un club del interior

El gran gesto solidario de un exjugador de Unión con un club del interior

Lo último

Para la Bolsa de Comercio de Santa Fe, el acuerdo Mercosur–UE beneficia a toda la cadena productiva

Para la Bolsa de Comercio de Santa Fe, el acuerdo Mercosur–UE "beneficia a toda la cadena productiva"

Alavés y Boca ajustan detalles por el préstamo de Zenón y Unión mira de reojo

Alavés y Boca ajustan detalles por el préstamo de Zenón y Unión mira de reojo

Inflación en dólares: qué puesto ocupa Argentina entre los Big Mac más caros del mundo

Inflación en dólares: qué puesto ocupa Argentina entre los Big Mac más caros del mundo

Último Momento
Para la Bolsa de Comercio de Santa Fe, el acuerdo Mercosur–UE beneficia a toda la cadena productiva

Para la Bolsa de Comercio de Santa Fe, el acuerdo Mercosur–UE "beneficia a toda la cadena productiva"

Alavés y Boca ajustan detalles por el préstamo de Zenón y Unión mira de reojo

Alavés y Boca ajustan detalles por el préstamo de Zenón y Unión mira de reojo

Inflación en dólares: qué puesto ocupa Argentina entre los Big Mac más caros del mundo

Inflación en dólares: qué puesto ocupa Argentina entre los Big Mac más caros del mundo

Doblete de Nicolás Paz en el triunfo de Como ante Lazio para seguir escalando en el Calcio

Doblete de Nicolás Paz en el triunfo de Como ante Lazio para seguir escalando en el Calcio

Alcoholemia en rutas santafesinas: se registraron 279 casos positivos sancionables en un mes

Alcoholemia en rutas santafesinas: se registraron 279 casos positivos sancionables en un mes

Ovación
Alavés y Boca ajustan detalles por el préstamo de Zenón y Unión mira de reojo

Alavés y Boca ajustan detalles por el préstamo de Zenón y Unión mira de reojo

La Serie Río de La Plata le da la bienvenida a un Colón que se instala en Paysandú

La Serie Río de La Plata le da la bienvenida a un Colón que se instala en Paysandú

Unión potencia su patrimonio tras blindar al pibe Misael Aguirre

Unión potencia su patrimonio tras blindar al pibe Misael Aguirre

Unión asuma al juvenil Leonel Flores como apuesta inicial para la reserva

Unión asuma al juvenil Leonel Flores como apuesta inicial para la reserva

Unión entra en la cuenta regresiva y afina los últimos detalles para el debut ante Platense

Unión entra en la cuenta regresiva y afina los últimos detalles para el debut ante Platense

Policiales
Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Escenario
Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"