Alavés y Boca ajustan detalles por el préstamo de Zenón y Unión mira de reojo

Alavés y Boca avanzan por el préstamo de Kevin Zenón y Unión, dueño del 20% del pase, debería esperar hasta 2027 para aspirar a un ingreso significativo

La negociación por Kevin Zenón ingresó en su tramo decisivo. Alavés y Boca avanzan en los últimos detalles para concretar el préstamo del volante por 18 meses, una operación que, de cerrarse, volverá a poner en pausa las expectativas económicas de Unión , dueño del 20% del pase.

En Buenos Aires ya dan cuenta de que el acuerdo entre clubes está prácticamente encaminado y que ahora la decisión final pasa por el jugador, quien desde hace dos mercados viene manifestando su deseo de dar el salto a Europa. En ese contexto, la propuesta del fútbol español aparece como la más seductora.

Si bien San Pablo también se anotó en la carrera, corre desde atrás, especialmente si su intención es replicar la fórmula del préstamo. La prioridad hoy está claramente del lado del Alavés, que tomó la delantera y aceleró cuando las conversaciones empezaron a tomar forma.

Kevin Zenón Unión sigue las tratativas por Zenón.

Unión debe esperar para sacar la tajada que desea

Uno de los puntos centrales del acuerdo es la opción de compra, que finalmente sería fijada en 9.000.000 de dólares por el 100% del pase al finalizar la cesión. Ahí aparece, una vez más, el viejo dilema para Boca, que reniega de tener que compartir una futura venta con Unión, un socio incómodo en la ecuación.

Para el Tate, el escenario es claro: no habrá rédito inmediato. En caso de que la transferencia se confirme bajo estos términos, la institución santafesina deberá esperar hasta junio de 2027 para aspirar a la tajada que considera acorde por el porcentaje que aún conserva.

Zenón quiere Europa, Boca busca resolver sin desprenderse definitivamente y Unión observa desde afuera, sabiendo que el negocio puede ser importante, pero que la paciencia será obligatoria. El desenlace está cerca; los beneficios, no tanto.