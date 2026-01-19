Uno Santa Fe | Economía | Inflación

La inflación mayorista se aceleró en diciembre, pero 2025 cerró con el registro más bajo en ocho años

Tal como ocurrió con el IPC, los precios mayoristas mostraron una mayor presión hacia fin de año. El repunte de diciembre no alcanzó a revertir la tendencia a la desaceleración y el índice anual terminó en el nivel más bajo desde 2017, con subas desiguales entre los distintos rubros.

19 de enero 2026 · 18:12hs
El índice de precios internos al por mayor (IPIM) cerró el 2025 con el número más bajo en ocho años, tras haber subido 26,2%, mientras que diciembre se aceleró al 2,4%.

Según publica la Agencia Noticias Argentinas, la inflación mayorista fue la más baja en ocho años, tras haber culminado el 2017 con 18,8%.

Sin embargo, la información difundida por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) arrojó una aceleración respecto a noviembre (1,6%) de 0,8 puntos porcentuales.

Diciembre cerró con una inflación del 2,6% en Santa Fe: alimentos y alquileres lideraron las subas

Esta suba se dio como consecuencia del incremento de 2,4% en los productos nacionales y 1,7% en los importados.

Dentro de los nacionales, los rubros con mayor impacto en el IPIM fueron:

  • Productos refinados del petróleo: 0,7%.
  • Alimentos y bebidas: 0,38%.
  • Petróleo crudo y gas: 0,24%.
  • Vehículos automotores, carrocerías y repuestos: 0,23%.
  • Productos agropecuarios: 0,21%.

Con respecto al índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB) mostró un ascenso de 2,2% en el mismo período que se explica por la suba de 2,2% en los productos nacionales y del 1,8% en los importados.

Mientras que el índice de precios básicos del productor (IPP) aumentó 2,4%, debido a la suba de 2,8% en los productos primarios y de 2,3% en los productos manufacturados y energía eléctrica.

Precios con mayores aumentos en el 2025

  • Tabaco: 37,9%.
  • Productos refinados del petróleo: 37,5%.
  • Productos agropecuarios: 36,8%.
  • Vehículos automotores, carrocerías y repuestos: 33,4%.
  • Impresiones y reproducción de grabaciones: 32,7%.
  • Alimentos y bebidas: 28%.
  • Manufacturados y energía eléctrica: 26,9%.
  • Equipos para medicina e instrumentos de medición: 25,6%.
  • Productos pesqueros: 25,6%.
  • Productos de minerales no metálicos: 25,7%.

Precios con menores aumentos en el 2025

  • Equipos y aparatos de radio y televisión: 3,8%.
  • Petróleo crudo y gas: 8,5%.
  • Cuero, artículos de marroquinería y calzado: 11,8%.
  • Otros medios de transporte: 12,7%.
  • Papel y productos de papel: 15%.

“La baja en la inflación mayorista fue posible gracias al programa de Gobierno que priorizó el superávit fiscal, el control estricto de la cantidad de dinero, la recapitalización del Banco Central (BCRA) y una serie de medidas para desregular el comercio que permitió reducir costos innecesarios para el sector privado”, señalaron desde el Ministerio de Economía.

La mayorista quedó por debajo de la minorista

La inflación de diciembre fue de 2,8%, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que difundió el INDEC. De esta manera, la inflación en el 2025 fue de 31,5% y alcanzó el menor nivel en ocho años (24,8% en diciembre de 2017).

Transporte (4%) y Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,4%) fueron las divisiones con mayor aumento durante el último mes del año.

