Para la Bolsa de Comercio de Santa Fe, el acuerdo Mercosur–UE "beneficia a toda la cadena productiva"

El presidente de la Bolsa de Comercio de Santa Fe, Juan Pablo Durando, aseguró que representa una oportunidad histórica para la Argentina. También remarcó la necesidad de infraestructura y reglas claras para aprovechar el nuevo escenario.

El reciente acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea genera grandes expectativas en el sector agroindustrial argentino , y particularmente en la provincia de Santa Fe , uno de los principales motores productivos del país. Así lo expresó Juan Pablo Durando , presidente de la Bolsa de Comercio de Santa Fe , en diálogo con Mañana UNO, donde analizó los alcances del entendimiento internacional.

Durando señaló que se trata de un acuerdo que se viene trabajando desde hace más de una década y que estuvo demorado por el fuerte proteccionismo europeo , especialmente hacia sus productores agropecuarios. “Desde todo punto de vista es muy beneficioso para la Argentina y para toda la cadena agroindustrial. Se beneficia el productor primario, pero también el sector industrial”, afirmó.

Menos barreras y más competitividad

Uno de los puntos clave del acuerdo es la reducción de barreras arancelarias que históricamente limitaron el ingreso de productos argentinos al mercado europeo. “Europa subsidia fuertemente a sus productores, y eso nos dejaba en clara desventaja. A eso se sumaban impuestos y restricciones sanitarias que hacían muy difícil competir”, explicó Durando.

Hasta ahora, el país contaba con beneficios acotados, como la cuota Hilton, que permitía exportar solo determinados cortes de carne con preferencias arancelarias. “Con este acuerdo se sincera el intercambio comercial y se amplían las oportunidades para muchos más productos”, sostuvo.

Impacto en las economías regionales y las pymes

Desde la Bolsa de Comercio de Santa Fe, remarcaron que el acuerdo puede generar un efecto derrame en toda la economía, especialmente en las pymes y economías regionales, que predominan en el centro-norte santafesino. “Si hay mejores condiciones y eso se traslada a precios, el beneficio llega a toda la cadena productiva”, indicó el dirigente.

En ese sentido, destacó el rol de las bolsas de comercio como defensoras del interior productivo, señalando que impuestos y retenciones “atentan directamente contra el productor primario”.

Durando advirtió que para aprovechar el aumento de la demanda internacional será clave contar con una infraestructura acorde, una deuda histórica que depende del Estado. “Si vamos a producir más, necesitamos rutas, puertos y logística en condiciones”, subrayó.

Otro punto central es la trazabilidad, una exigencia creciente del consumidor europeo. “El comprador quiere saber de dónde viene lo que consume. Argentina está en condiciones de demostrar que produce de manera sustentable y bajo estándares internacionales”, afirmó.

Retenciones y nuevos mercados

Consultado sobre el futuro de las retenciones, el presidente de la Bolsa explicó que el acuerdo con la Unión Europea establece límites a los aranceles que pueden aplicar los países firmantes. “Para cumplirlo, necesariamente debería avanzarse en una baja de retenciones, aunque todavía es un proceso incipiente”, aclaró.

Además, vinculó este escenario con otros acuerdos internacionales, como el alcanzado con Estados Unidos, que podría cuadruplicar las exportaciones de carne argentina, lo que abre un horizonte aún más amplio para el sector.

