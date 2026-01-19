Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión potencia su patrimonio tras blindar al pibe Misael Aguirre

Era un secreto a voces y en las últimas horas Unión oficializó la firma del primer contrato profesional del extremo Misael Aguirre

19 de enero 2026 · 15:11hs
Unión potencia su patrimonio tras blindar al pibe Misael Aguirre

Era un paso anunciado y finalmente se concretó. Unión aseguró el futuro de Misael Aguirre, una de las proyecciones más interesantes de las inferiores, al oficializar este lunes por la tarde la firma de su primer contrato profesional hasta diciembre de 2028.

Unión aseguró al pibe Misael Aguirre

La noticia fue comunicada por la institución a través de sus redes sociales, con un mensaje contundente que resume la apuesta: “Vamos con todo”. Una señal clara de confianza hacia el extremo que, con apenas 18 años, ya comenzó a dar sus primeros pasos dentro del universo de Primera División.

Aguirre sumó minutos recientemente en la Serie Río de La Plata, una experiencia que le permitió mostrarse en un contexto de mayor exigencia, aunque no es un nombre nuevo para Leonardo Madelón, quien lo llevó en varias oportunidades al banco del equipo principal y lo sigue de cerca. Está rapado como muchos otros pibes que hicieron su primera pretemporada.

Si bien su lugar natural fue la reserva, donde sobresale por desequilibrio, velocidad y atrevimiento en el uno contra uno, el juvenil ya forma parte del plantel superior y empieza a pedir pista en un puesto siempre competitivo.

Con este movimiento, Unión no solo blinda a uno de sus talentos emergentes, sino que ratifica una política clara: proteger, potenciar y proyectar a los pibes del club, entendiendo que el crecimiento deportivo y patrimonial van de la mano. Aguirre ya dio el primer paso; ahora, el desafío será transformar proyección en realidad.

Unión Misael Aguirre contrato
