Diciembre cerró con una inflación del 2,6% en Santa Fe: alimentos y alquileres lideraron las subas

Así lo informó el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos. De esta manera el 2025 cerró con una suba interanual del 33%, con alimentos, alquileres y transporte como los rubros de mayor impacto

Los datos de la inflación de la provincia de Santa Fe para el mes de diciembre 2025

La inflación en la provincia de Santa Fe registró en diciembre de 2025 un incremento del 2,6% , según el informe del Índice de Precios al Consumidor (IPC) difundido por el Instituto Provincial de Estadística y Censos (Ipec) . De esta manera, el año cerró con una variación interanual del 33% , confirmando una marcada desaceleración en la suba de precios respecto de años anteriores.

El dato mensual mostró una aceleración leve en comparación con noviembre, aunque se mantuvo dentro de un rango moderado, consolidando una tendencia de mayor estabilidad inflacionaria durante el segundo semestre del año.

Alimentos y bebidas, el rubro que más subió

El capítulo que más impactó en el nivel general fue Alimentos y bebidas, con un aumento del 3,8% mensual, y una incidencia de 1,28 puntos porcentuales sobre la inflación total. Dentro de este rubro se destacaron fuertes incrementos en:

Carnes , con subas superiores al 8%

, con subas superiores al 8% Alimentos consumidos fuera del hogar , que aumentaron casi un 5%

, que aumentaron casi un 5% Frutas, con variaciones por encima del promedio mensual

En términos interanuales, Alimentos y bebidas acumuló una suba del 35,6%, manteniéndose como uno de los principales factores de presión sobre el costo de vida de los hogares santafesinos.

Vivienda, transporte y servicios básicos también presionaron

Otro de los capítulos con mayor aumento fue Vivienda y servicios básicos, que registró una suba del 2,6% en diciembre y acumuló un 56,4% interanual, uno de los valores más altos de la canasta. El incremento estuvo impulsado principalmente por alquileres y servicios esenciales.

En tanto, Transporte y comunicaciones aumentó 2,4%, con subas destacadas en combustibles, funcionamiento de vehículos y servicios de telefonía y conectividad.

Indumentaria y equipamiento, con aumentos moderados

Entre los rubros con menores variaciones se ubicaron Indumentaria, con apenas 0,4%, y Equipamiento y mantenimiento del hogar, que subió 1,1%. Por su parte, Educación mostró un incremento mensual del 1,4%, aunque con una variación interanual elevada del 48,3%.

Inflación en Santa Fe: balance de 2025

A lo largo de 2025, la inflación mensual en Santa Fe se mantuvo mayormente por debajo del 3%, muy lejos de los registros extremos de años previos. El cierre de diciembre con una inflación interanual del 33% confirma un escenario de desaceleración sostenida, aunque con persistentes presiones en rubros sensibles como alimentos, alquileres y servicios.

El IPC de Santa Fe se construye a partir del relevamiento mensual de más de 22.000 precios en alrededor de 1.000 comercios de la provincia, y constituye una referencia clave para medir la evolución del costo de vida.

