Uno Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe

Diciembre cerró con una inflación del 2,6% en Santa Fe: alimentos y alquileres lideraron las subas

Así lo informó el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos. De esta manera el 2025 cerró con una suba interanual del 33%, con alimentos, alquileres y transporte como los rubros de mayor impacto

14 de enero 2026 · 10:04hs
Los datos de la inflación de la provincia de Santa Fe para el mes de diciembre 2025  

gentileza IA

Los datos de la inflación de la provincia de Santa Fe para el mes de diciembre 2025

 

La inflación en la provincia de Santa Fe registró en diciembre de 2025 un incremento del 2,6%, según el informe del Índice de Precios al Consumidor (IPC) difundido por el Instituto Provincial de Estadística y Censos (Ipec). De esta manera, el año cerró con una variación interanual del 33%, confirmando una marcada desaceleración en la suba de precios respecto de años anteriores.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IPECSantaFe/status/2011408986839384237&partner=&hide_thread=false

El dato mensual mostró una aceleración leve en comparación con noviembre, aunque se mantuvo dentro de un rango moderado, consolidando una tendencia de mayor estabilidad inflacionaria durante el segundo semestre del año.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IPECSantaFe/status/2011408989842448679&partner=&hide_thread=false

Alimentos y bebidas, el rubro que más subió

El capítulo que más impactó en el nivel general fue Alimentos y bebidas, con un aumento del 3,8% mensual, y una incidencia de 1,28 puntos porcentuales sobre la inflación total. Dentro de este rubro se destacaron fuertes incrementos en:

  • Carnes, con subas superiores al 8%
  • Alimentos consumidos fuera del hogar, que aumentaron casi un 5%
  • Frutas, con variaciones por encima del promedio mensual

En términos interanuales, Alimentos y bebidas acumuló una suba del 35,6%, manteniéndose como uno de los principales factores de presión sobre el costo de vida de los hogares santafesinos.

Vivienda, transporte y servicios básicos también presionaron

Otro de los capítulos con mayor aumento fue Vivienda y servicios básicos, que registró una suba del 2,6% en diciembre y acumuló un 56,4% interanual, uno de los valores más altos de la canasta. El incremento estuvo impulsado principalmente por alquileres y servicios esenciales.

En tanto, Transporte y comunicaciones aumentó 2,4%, con subas destacadas en combustibles, funcionamiento de vehículos y servicios de telefonía y conectividad.

Indumentaria y equipamiento, con aumentos moderados

Entre los rubros con menores variaciones se ubicaron Indumentaria, con apenas 0,4%, y Equipamiento y mantenimiento del hogar, que subió 1,1%. Por su parte, Educación mostró un incremento mensual del 1,4%, aunque con una variación interanual elevada del 48,3%.

Inflación en Santa Fe: balance de 2025

A lo largo de 2025, la inflación mensual en Santa Fe se mantuvo mayormente por debajo del 3%, muy lejos de los registros extremos de años previos. El cierre de diciembre con una inflación interanual del 33% confirma un escenario de desaceleración sostenida, aunque con persistentes presiones en rubros sensibles como alimentos, alquileres y servicios.

El IPC de Santa Fe se construye a partir del relevamiento mensual de más de 22.000 precios en alrededor de 1.000 comercios de la provincia, y constituye una referencia clave para medir la evolución del costo de vida.

• LEER MÁS: La inflación en 2025 fue del 31,5% y fue el índice anual más bajo de los últimos ocho años

Santa Fe diciembre Inflación
Noticias relacionadas
De los barrios al mundo. El informe que redefine la gestión del riesgo climático en Santa Fe

Santa Fe bajo la lupa de sus vecinos: el informe que mapea los futuros riesgos climáticos de la ciudad

La Provincia de Santa Fe logró récords en donación y trasplante en 2025

Santa Fe marca un hito histórico: 2025 cerró con récord absoluto de donantes y trasplantes

Triple Fuga. Hace 10 años caían en Cayastá Cristian Lanatta y Víctor Schillaci. Unas horas antes ya había sido detenido Martín Lanatta

A 10 años de la Triple Fuga: los detalles inéditos de los días en que los prófugos pasaron por Santa Fe

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este jueves

Lo último

Román Burruchaga, eliminado en la qualy del Abierto de Australia

Román Burruchaga, eliminado en la qualy del Abierto de Australia

Franco Mastantuono vuelve a ser tenido en cuenta en el Real Madrid

Franco Mastantuono vuelve a ser tenido en cuenta en el Real Madrid

Rally Dakar: buena etapa de Luciano Benavides, que le pisa los talones al líder en motos

Rally Dakar: buena etapa de Luciano Benavides, que le pisa los talones al líder en motos

Último Momento
Román Burruchaga, eliminado en la qualy del Abierto de Australia

Román Burruchaga, eliminado en la qualy del Abierto de Australia

Franco Mastantuono vuelve a ser tenido en cuenta en el Real Madrid

Franco Mastantuono vuelve a ser tenido en cuenta en el Real Madrid

Rally Dakar: buena etapa de Luciano Benavides, que le pisa los talones al líder en motos

Rally Dakar: buena etapa de Luciano Benavides, que le pisa los talones al líder en motos

El Profe Medei sobre el Festival de Guadalupe: Le pedí al Intendente que amplíe el horario de los colectivos y que sean gratis

El "Profe" Medei sobre el Festival de Guadalupe: "Le pedí al Intendente que amplíe el horario de los colectivos y que sean gratis"

Cambios en los viajes en micros de larga distancia: cómo será el nuevo registro de equipaje

Cambios en los viajes en micros de larga distancia: cómo será el nuevo registro de equipaje

Ovación
Colotto y el nuevo Colón: mercado activo, decisiones fuertes y un proyecto claro

Colotto y el nuevo Colón: mercado activo, decisiones fuertes y un proyecto claro

Las obras en Unión no se detienen nunca y eso es una decisión política

"Las obras en Unión no se detienen nunca y eso es una decisión política"

Profini ante su gran desafío: convencer a Madelón y afirmarse en Unión

Profini ante su gran desafío: convencer a Madelón y afirmarse en Unión

El club Los Canarios recibió la visita del gobernador Maximiliano Pullaro

El club Los Canarios recibió la visita del gobernador Maximiliano Pullaro

Juan Fernández: un waterpolista lagunero con destino europeo

Juan Fernández: un waterpolista lagunero con destino europeo

Policiales
Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Escenario
La Fiesta Provincial de la Chopera llega a la Estación Belgrano

La Fiesta Provincial de la Chopera llega a la Estación Belgrano

Caras Nuevas y Kasset son los primeros finalistas del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Caras Nuevas y Kasset son los primeros finalistas del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años