Unión asuma al juvenil Leonel Flores como apuesta inicial para la reserva

El volante Leonel Flores, de 18 años, llegará a Unión en condición de préstamo por un año y opción de compra. Viene de jugar en Sportivo Belgrano

19 de enero 2026 · 18:16hs
Gentileza La Voz de San Justo

En línea con su política de detección y desarrollo de juveniles, Unión avanzó en la incorporación de Leonel Flores, un volante ofensivo, de 18 años, que llegará como apuesta inicial para la reserva, con la mira puesta en su proyección a futuro. Algo que ya viene pasando en los últimos mercados.

El mediocampista se incorporará en condición de préstamo por un año, con una opción de compra a favor del Tate, una modalidad que viene siendo habitual para evaluar talentos jóvenes con margen de crecimiento.

Unión suma otra apuesta para la reserva

Flores proviene de Sportivo Belgrano, donde tuvo participación durante el último Federal A, en el que disputó 11 partidos y comenzó a sumar experiencia en un contexto competitivo exigente. Se trata de un jugador polifuncional, capaz de desempeñarse como volante mixto o enganche, una versatilidad que suma valor en la etapa formativa.

Leonel Flores llega a la reserva de Unión.

Leonel Flores llega a la reserva de Unión.

Con 1,76 metro de altura, el juvenil se destaca por su dinámica, lectura de juego y capacidad para asociarse, cualidades que despertaron el interés del área de captación rojiblanca.

La llegada de Flores se inscribe dentro de una estrategia clara: apostar, desarrollar y observar. Primero en la reserva y, si la evolución acompaña, abrirle la puerta al plantel profesional. Unión vuelve a invertir en tiempo y trabajo, sabiendo que, en este tipo de incorporaciones, el verdadero rédito suele aparecer a mediano plazo.

