Uno Santa Fe | Colón | Colón

La Serie Río de La Plata le da la bienvenida a un Colón que se instala en Paysandú

La Serie Río de La Plata le dio la bienvenida a Colón a través de las redes sociales tras llegar este lunes a Paysandú, donde jugará dos amistoso

Ovación

Por Ovación

19 de enero 2026 · 14:47hs
La Serie Río de La Plata le da la bienvenida a un Colón que se instala en Paysandú

@SerieRdeLP

La Serie Río de La Plata le dio la bienvenida a Colón a través de sus redes sociales para su emplazamiento en Paysandú, donde afrontará dos compromisos amistosos que marcarán una nueva etapa de la pretemporada.

• LEER MÁS: Colón, con un acuerdo total para sumar a Federico Rasmussen

Con Ezequiel Medrán al frente, la delegación sabalera pisará suelo uruguayo para encarar un tramo clave de la preparación, esta vez con mayor énfasis en lo futbolístico, tras haber completado la fase más exigente desde lo físico durante la concentración previa.

• LEER MÁS: Los que quedaron afuera de la gira a Paysandú y el mensaje del armado

Colón pisa Paysandú

El conjunto santafesino tendrá su primera prueba este martes, a las 20, cuando enfrente a Miramar Misiones en el Parque Artigas, en un duelo que le permitirá al cuerpo técnico empezar a sacar conclusiones sobre el funcionamiento colectivo y las variantes en competencia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SerieRdeLP/status/2013280674061398145&partner=&hide_thread=false

La participación de Colón en la Serie Río de La Plata se cerrará el viernes, nuevamente desde las 20 y en el mismo escenario, frente a Paysandú FC, en lo que será el último ensayo antes de volver a enfocarse de lleno en el inicio de la competencia oficial. Quedará un último amistoso el 28 de enero ante Patronato en Santa Fe.

• LEER MÁS: Medrán confirmó la lista: los 26 de Colón que viajaron a Paysandú

Estos encuentros aparecen como una oportunidad ideal para afinar sociedades, sumar minutos de calidad y seguir moldeando la identidad de juego que Medrán pretende para un Colón que apunta a llegar con rodaje y certezas al comienzo de la temporada.

Colón Serie Río de La Plata Paysandú
Noticias relacionadas
medran confirmo la lista: los 26 de colon que viajaron a paysandu

Medrán confirmó la lista: los 26 de Colón que viajaron a Paysandú

colon dio a conocer como sera la venta de entradas para la serie rio de la plata

Colón dio a conocer cómo será la venta de entradas para la Serie Río de la Plata

colon busca reaccionar en el roque otrino en una noche clave de la liga argentina

Colón busca reaccionar en el Roque Otrino en una noche clave de la Liga Argentina

colon cerro tres nuevos refuerzos y se prepara para ser protagonista en la primera nacional

Colón cerró tres nuevos refuerzos y se prepara para ser protagonista en la Primera Nacional

Lo último

Independiente Rivadavia intimó a Sebastián Villa para que vuelva a entrenar

Independiente Rivadavia intimó a Sebastián Villa para que vuelva a entrenar

La Selección sumará un amistoso en Qatar rumbo al Mundial 2026

La Selección sumará un amistoso en Qatar rumbo al Mundial 2026

¿Con chances de regresar a Unión? Lionel Verde cortó su préstamo en CSKA de Moscú

¿Con chances de regresar a Unión? Lionel Verde cortó su préstamo en CSKA de Moscú

Último Momento
Independiente Rivadavia intimó a Sebastián Villa para que vuelva a entrenar

Independiente Rivadavia intimó a Sebastián Villa para que vuelva a entrenar

La Selección sumará un amistoso en Qatar rumbo al Mundial 2026

La Selección sumará un amistoso en Qatar rumbo al Mundial 2026

¿Con chances de regresar a Unión? Lionel Verde cortó su préstamo en CSKA de Moscú

¿Con chances de regresar a Unión? Lionel Verde cortó su préstamo en CSKA de Moscú

Debut sólido de Tirante en Australia y paso firme en el Australian Open

Debut sólido de Tirante en Australia y paso firme en el Australian Open

El nuevo Colón de Medrán llegó a Paysandú para disputar la Serie Río de La Plata

El nuevo Colón de Medrán llegó a Paysandú para disputar la Serie Río de La Plata

Ovación
La Serie Río de La Plata le da la bienvenida a un Colón que se instala en Paysandú

La Serie Río de La Plata le da la bienvenida a un Colón que se instala en Paysandú

Unión entra en la cuenta regresiva y afina los últimos detalles para el debut ante Platense

Unión entra en la cuenta regresiva y afina los últimos detalles para el debut ante Platense

¿Llega la oferta a Colón? Lo de José Neris aún sigue en proceso, aún no se ha caído

¿Llega la oferta a Colón? "Lo de José Neris aún sigue en proceso, aún no se ha caído"

Medrán confirmó la lista: los 26 de Colón que viajaron a Paysandú

Medrán confirmó la lista: los 26 de Colón que viajaron a Paysandú

Unión gana tiempo en el mercado: la AFA analiza extender la ventana y Madelón toma nota

Unión gana tiempo en el mercado: la AFA analiza extender la ventana y Madelón toma nota

Policiales
Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Escenario
Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"