La Serie Río de La Plata le da la bienvenida a un Colón que se instala en Paysandú

La Serie Río de La Plata le dio la bienvenida a Colón a través de las redes sociales tras llegar este lunes a Paysandú, donde jugará dos amistoso

La Serie Río de La Plata le dio la bienvenida a Colón a través de sus redes sociales para su emplazamiento en Paysandú , donde afrontará dos compromisos amistosos que marcarán una nueva etapa de la pretemporada.

Con Ezequiel Medrán al frente, la delegación sabalera pisará suelo uruguayo para encarar un tramo clave de la preparación, esta vez con mayor énfasis en lo futbolístico, tras haber completado la fase más exigente desde lo físico durante la concentración previa.

Colón pisa Paysandú

El conjunto santafesino tendrá su primera prueba este martes, a las 20, cuando enfrente a Miramar Misiones en el Parque Artigas, en un duelo que le permitirá al cuerpo técnico empezar a sacar conclusiones sobre el funcionamiento colectivo y las variantes en competencia.

La participación de Colón en la Serie Río de La Plata se cerrará el viernes, nuevamente desde las 20 y en el mismo escenario, frente a Paysandú FC, en lo que será el último ensayo antes de volver a enfocarse de lleno en el inicio de la competencia oficial. Quedará un último amistoso el 28 de enero ante Patronato en Santa Fe.

Estos encuentros aparecen como una oportunidad ideal para afinar sociedades, sumar minutos de calidad y seguir moldeando la identidad de juego que Medrán pretende para un Colón que apunta a llegar con rodaje y certezas al comienzo de la temporada.