Uno Santa Fe | Economía | inflación

La inflación de enero fue de 2,9 por ciento y acumuló 32,4% en doce meses

Así lo informó el Indec. El costo de vida se conoció en medio de la polémica por la renuncia de Marco Lavagna en el organismo de estadística. Fuerte suba de alimentos.

10 de febrero 2026 · 17:05hs
La inflación de enero fue de 2

La inflación de enero fue de 2,9 por ciento y acumuló 32,4% en doce meses

La inflación de enero fue de 2,9 por ciento, con una fuerte alza en los precios de los alimentos, según informó el Indec.

El dato se conoció tras la polémica renuncia de Marco Lavagna como titular del organismo. El IPC registró un alza interanual de 32,4%.

La división de mayor aumento en el mes fue Alimentos y bebidas no alcohólicas (4,7%), seguida de Restaurantes y hoteles (4,1%).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/INDECArgentina/status/2021298216625438958&partner=&hide_thread=false

La división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, principalmente por las subas en Carnes y derivados y Verduras, tubérculos y legumbres.

Las dos divisiones que registraron las menores variaciones en enero de 2026 fueron Educación (0,6%) y Prendas de vestir y calzado (-0,5%).

La suba del precio de la carne encabezó los aumentos y presionó sobre la inflación de enero

A nivel de las categorías, los precios Estacionales (5,7%) lideraron el incremento, seguidos de IPC núcleo (2,6%) y Regulados (2,4%).

En cuanto a la renuncia de Lavagna, venía trabajando en un nuevo índice desde el tema desde el gobierno de Alberto Fernández, en 2022, y según explicó el exnúmero dos de Caputo, Joaquín Cottani, la nueva metodología estaba lista desde mediados de 2024.

Sin embargo, el Gobierno nacional decidió no aplicarlo y anunció que diseñarán uno nuevo. Se estima que por el tiempo que demorará el diseño de la nueva Encuesta de Hogares, la implementación del flamante IPC se dilataría hasta 2030.

inflación Indec meses

Lo último

El Gobierno dictó conciliación obligatoria y se suspendió el paro de transporte de este miércoles en Santa Fe

El Gobierno dictó conciliación obligatoria y se suspendió el paro de transporte de este miércoles en Santa Fe

Boca le puso plazo a Úbeda: debe sumar 12 puntos en fila para sostenerse

Boca le puso plazo a Úbeda: debe sumar 12 puntos en fila para sostenerse

Nicolás Paz, último año de contrato en Unión y sin señales de renovación

Nicolás Paz, último año de contrato en Unión y sin señales de renovación

Último Momento
El Gobierno dictó conciliación obligatoria y se suspendió el paro de transporte de este miércoles en Santa Fe

El Gobierno dictó conciliación obligatoria y se suspendió el paro de transporte de este miércoles en Santa Fe

Boca le puso plazo a Úbeda: debe sumar 12 puntos en fila para sostenerse

Boca le puso plazo a Úbeda: debe sumar 12 puntos en fila para sostenerse

Nicolás Paz, último año de contrato en Unión y sin señales de renovación

Nicolás Paz, último año de contrato en Unión y sin señales de renovación

La inflación de enero fue de 2,9 por ciento y acumuló 32,4% en doce meses

La inflación de enero fue de 2,9 por ciento y acumuló 32,4% en doce meses

Fracasó la reunión entre la UTA y las empresas de transporte: el gremio confirmó el paro de colectivos para este miércoles

Fracasó la reunión entre la UTA y las empresas de transporte: el gremio confirmó el paro de colectivos para este miércoles

Ovación
¡Atento Colón! No hubo acuerdo con la TV y AFA televisará los partidos de la Primera Nacional

¡Atento Colón! No hubo acuerdo con la TV y AFA televisará los partidos de la Primera Nacional

¿Cuánto deberán pagar los hinchas de Colón para ver los partidos de la Primera Nacional?

¿Cuánto deberán pagar los hinchas de Colón para ver los partidos de la Primera Nacional?

Central Norte cambiaría de escenario para jugar ante Colón en la 2ª fecha

Central Norte cambiaría de escenario para jugar ante Colón en la 2ª fecha

Colón tiene un plantel muy parejo en todas sus líneas para pelear arriba

"Colón tiene un plantel muy parejo en todas sus líneas para pelear arriba"

Unión y un arranque que no refleja su mayor fortaleza: sostener la base

Unión y un arranque que no refleja su mayor fortaleza: sostener la base

Policiales
Entradera en Guadalupe Oeste: delincuentes le robaron a un penitenciario $11.500.000, relojes y su teléfono celular

Entradera en Guadalupe Oeste: delincuentes le robaron a un penitenciario $11.500.000, relojes y su teléfono celular

Sauce Viejo: un violento choque entre dos motociclistas dejó como saldo dos muertos y un tercero que sobrevivió y fue llevado al Cullen

Sauce Viejo: un violento choque entre dos motociclistas dejó como saldo dos muertos y un tercero que sobrevivió y fue llevado al Cullen

Recuperaron la moto y el arma robadas a una policía en la autopista y detuvieron a cuatro delincuentes, uno menor

Recuperaron la moto y el arma robadas a una policía en la autopista y detuvieron a cuatro delincuentes, uno menor

Escenario
Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

El Zar llega a Santa Fe presentando Paradiso

El Zar llega a Santa Fe presentando "Paradiso"

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones