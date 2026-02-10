Uno Santa Fe | Santa Fe | conciliación obligatoria

El Gobierno dictó conciliación obligatoria y se suspendió el paro de transporte de este miércoles en Santa Fe

Los servicios de transporte urbano e interurbano funcionarán con normalidad en la ciudad de Santa Fe y el área metropolitana.

10 de febrero 2026 · 17:45hs
El Gobierno dictó conciliación obligatoria y se suspendió el paro de transporte de este miércoles en Santa Fe

José Busiemi

El paro total de transporte que iba a comenzar a las 00 horas de este miércoles en la ciudad de Santa Fe y la región quedó suspendido luego de que el Gobierno provincial dictara la conciliación obligatoria a través del Ministerio de Trabajo.

La medida oficial ordena a las partes retrotraer la situación al estado previo al conflicto y garantizar la prestación del servicio, mientras se reanudan las negociaciones salariales entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras empresarias.

De esta manera, los servicios de transporte urbano e interurbano funcionarán con normalidad en la ciudad de Santa Fe y el área metropolitana, dejando sin efecto la medida de fuerza que había sido confirmada horas antes por una de las conducciones locales del gremio.

Conflicto entre UTA y las empresas

El conflicto se enmarca en una disputa salarial de alcance nacional. Desde el sindicato habían denunciado la falta de una propuesta superadora por parte de las empresas y reclamaban la equiparación del acuerdo alcanzado en el AMBA, lo que había derivado en el anuncio de un paro total.

Con la conciliación obligatoria en vigencia, el gremio deberá acatar la disposición y abstenerse de adoptar medidas de fuerza durante el plazo que establece la normativa, mientras continúan las instancias de diálogo bajo la órbita del Ministerio de Trabajo nacional.

conciliación obligatoria paro Santa Fe transporte
Noticias relacionadas
Servicio de transporte urbano de pasajeros de Santa Fe.

Fracasó la reunión entre la UTA y las empresas de transporte: el gremio confirmó el paro de colectivos para este miércoles

La CGT Regional Santa Fe se moviliza este miércoles contra la reforma laboral: movilización y acto en el centro

La CGT Regional Santa Fe marcha contra la reforma laboral: movilización y acto en Boulevard Gálvez y Rivadavia

la fiscalia abre una causa penal contra policias que dejaron el servicio durante la protesta

La Fiscalía abre una causa penal contra policías que dejaron el servicio durante la protesta

Integrantes de la Policía de Santa Fe iniciaron una protesta el martes 10 de febrero de 2026 con patrulleros apostados frente a la Jefatura de la Unidad Regional II.

Se restablece el diálogo entre el Gobierno provincial y policías en busca de un acuerdo

Lo último

CUST B puso en marcha otra semana de pretemporada con importantes novedades

CUST B puso en marcha otra semana de pretemporada con importantes novedades

Colectivos Paraná–Santa Fe: vuelven a permitir pasajeros de pie y paradas urbanas

Colectivos Paraná–Santa Fe: vuelven a permitir pasajeros de pie y paradas urbanas

Reforma laboral: el Gobierno acordó 28 cambios y asegura tener los votos para la media sanción

Reforma laboral: el Gobierno acordó 28 cambios y asegura tener los votos para la media sanción

Último Momento
CUST B puso en marcha otra semana de pretemporada con importantes novedades

CUST B puso en marcha otra semana de pretemporada con importantes novedades

Colectivos Paraná–Santa Fe: vuelven a permitir pasajeros de pie y paradas urbanas

Colectivos Paraná–Santa Fe: vuelven a permitir pasajeros de pie y paradas urbanas

Reforma laboral: el Gobierno acordó 28 cambios y asegura tener los votos para la media sanción

Reforma laboral: el Gobierno acordó 28 cambios y asegura tener los votos para la media sanción

El cambio de Gallardo en River por la suspensión de Vera para visitar a Argentinos

El cambio de Gallardo en River por la suspensión de Vera para visitar a Argentinos

Juan Manuel Cerúndolo, sobre las apuestas: Recibimos amenazas todos los días

Juan Manuel Cerúndolo, sobre las apuestas: "Recibimos amenazas todos los días"

Ovación
La reserva de Unión se durmió en el final y Aldosivi le empató un partido increíble con 10

La reserva de Unión se durmió en el final y Aldosivi le empató un partido increíble con 10

¡Atento Colón! No hubo acuerdo con la TV y AFA televisará los partidos de la Primera Nacional

¡Atento Colón! No hubo acuerdo con la TV y AFA televisará los partidos de la Primera Nacional

¿Cuánto deberán pagar los hinchas de Colón para ver los partidos de la Primera Nacional?

¿Cuánto deberán pagar los hinchas de Colón para ver los partidos de la Primera Nacional?

Central Norte cambiaría de escenario para jugar ante Colón en la 2ª fecha

Central Norte cambiaría de escenario para jugar ante Colón en la 2ª fecha

Corvalán y Roldán siguen en Unión, pero marginados del plantel

Corvalán y Roldán siguen en Unión, pero marginados del plantel

Policiales
Entradera en Guadalupe Oeste: delincuentes le robaron a un penitenciario $11.500.000, relojes y su teléfono celular

Entradera en Guadalupe Oeste: delincuentes le robaron a un penitenciario $11.500.000, relojes y su teléfono celular

Sauce Viejo: un violento choque entre dos motociclistas dejó como saldo dos muertos y un tercero que sobrevivió y fue llevado al Cullen

Sauce Viejo: un violento choque entre dos motociclistas dejó como saldo dos muertos y un tercero que sobrevivió y fue llevado al Cullen

Recuperaron la moto y el arma robadas a una policía en la autopista y detuvieron a cuatro delincuentes, uno menor

Recuperaron la moto y el arma robadas a una policía en la autopista y detuvieron a cuatro delincuentes, uno menor

Escenario
Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

El Zar llega a Santa Fe presentando Paradiso

El Zar llega a Santa Fe presentando "Paradiso"

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones