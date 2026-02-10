El Gobierno dictó conciliación obligatoria y se suspendió el paro de transporte de este miércoles en Santa Fe

Los servicios de transporte urbano e interurbano funcionarán con normalidad en la ciudad de Santa Fe y el área metropolitana.

El paro total de transporte que iba a comenzar a las 00 horas de este miércoles en la ciudad de Santa Fe y la región quedó suspendido luego de que el Gobierno provincial dictara la conciliación obligatoria a través del Ministerio de Trabajo .

La medida oficial ordena a las partes retrotraer la situación al estado previo al conflicto y garantizar la prestación del servicio, mientras se reanudan las negociaciones salariales entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras empresarias.

De esta manera, los servicios de transporte urbano e interurbano funcionarán con normalidad en la ciudad de Santa Fe y el área metropolitana, dejando sin efecto la medida de fuerza que había sido confirmada horas antes por una de las conducciones locales del gremio.

Conflicto entre UTA y las empresas

El conflicto se enmarca en una disputa salarial de alcance nacional. Desde el sindicato habían denunciado la falta de una propuesta superadora por parte de las empresas y reclamaban la equiparación del acuerdo alcanzado en el AMBA, lo que había derivado en el anuncio de un paro total.

Con la conciliación obligatoria en vigencia, el gremio deberá acatar la disposición y abstenerse de adoptar medidas de fuerza durante el plazo que establece la normativa, mientras continúan las instancias de diálogo bajo la órbita del Ministerio de Trabajo nacional.