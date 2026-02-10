Unión suma más jugadores entre algodones para el partido ante San Lorenzo

El DT Leonardo Madelón planea, de mínima un cambio en Unión para recibir a San Lorenzo, pero la sumatoria de jugadores con molestias lo preocupa

Unión no tiene margen para relajarse y, a pocos días de recibir a San Lorenzo , el cuerpo técnico sigue de cerca la evolución física de varios futbolistas. El partido por la 5ª fecha del Apertura asoma como una prueba clave en el 15 de Abril y Leonardo Madelón empieza a armar el equipo con más dudas que certezas.

El entrenador tiene en mente, al menos, una modificación respecto del último compromiso, pero el foco hoy está puesto en la enfermería. A la baja confirmada de Valentín Fascendini, quien sufrió un desgarro y deberá permanecer inactivo por tres semanas, se le suman otros nombres que generan preocupación.

Unión, con dos "tocados" más pensando en San Lorenzo

Tomás González y Agustín Colazo vienen trabajando de manera diferenciada por distintas molestias físicas. Si bien no se trata de lesiones de gravedad, ambos están entre algodones y serán evaluados día a día para determinar si pueden ser tenidos en cuenta frente al Ciclón. Ninguno es titular habitual, aunque forman parte del banco de relevos y representan alternativas importantes para Madelón durante los partidos.

image Tomás González arrastra una molestia física en Unión.

La seguidilla de jugadores con inconvenientes físicos enciende una luz de alerta en Santa Fe, justo cuando Unión necesita recuperar sensaciones. El golpe sufrido en Santiago del Estero todavía duele y el cuerpo técnico sabe que, en casa, el equipo está obligado a mostrar otra imagen.

Con un plantel que empieza a sentir el desgaste y varios nombres en duda, Madelón cruza los dedos. San Lorenzo asoma en el horizonte y Unión intenta llegar entero a una cita que puede marcar un punto de inflexión en el Apertura.