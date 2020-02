Los kioscos de la ciudad no tienen monedas para reemplazar los billetes de $5

Los billetes de cinco pesos se podrán seguir usando en todos los negocios y comercios del país para cualquier transacción hasta este sábado 29 de febrero. Y hasta el 31 de marzo, se podrá canjear en bancos o acreditarlos en las cuentas. Se puede juntar varios y cambiarlos por billetes de mayor denominación. Todos las instituciones bancarias, públicas o privadas, tienen la obligación de aceptarlos.

Para analizar esta situación en la ciudad de Santa Fe, UNO Santa Fe consultó a Ricardo Mascheroni, integrante de la Cámara de Almaceneros y Kiosqueros de Santa Fe, quien advirtió que en cuatro días vence el poder cancelatorio en el circuito comercial. "Es decir que los negocios estarían obligado a dejar de recibirlos". Y aclaró al mismo tiempo que "tenemos hasta fin de marzo para cambiarlos en las instituciones bancarias y financieras, es un mes más para poder ir y depositar los billetes".

Sobre la realidad de lo que significa la desaparición de este billete, Mascheroni observó: "Para el comercio minorista, es un problema. Genera angustia y un corrimiento en los precios. No se está reemplazando por la misma cantidad de monedas que de billetes, como ya pasó con el billete de 2. Es un perjuicio no solo para los comerciantes sino para el consumidor".

"Argentina tiene una economía inestable, y en los sectores más desprivilegiados del comercio como almacenes, verdulerías, kioscos de barrios, que abundan en el territorio nacional pero que son los más chicos en cuanto a capacidad de crédito o de compras en volumen, nos perjudica. Hoy no podemos estar redondeando mercadería para abajo, no podemos asumir ese costo que tal vez las grandes empresas multinacionales sí tienen la forma de correrlos o pueden manejar financieramente sus estructuras comerciales. El pequeño comercio no tiene esa posibilidad porque en total es mucha plata la que se pierde", agregó.

En relación a la poca cantidad de monedas en el circuito comercial, el comerciante detalló: "Las de 2 pesos se ven más que las de 5, sí. Pero nunca se reemplazó el total de los billetes por monedas. Monedas de 10 pesos hay algunas, se pueden encontrar. Nunca se discutió seriamente la soberanía económica. El país está adoptando retirar los billetes de baja denominación del sistema comercial, cosa que va a contramano del mundo. Para evitar la fuga de capitales, o que el dinero quede en negocios ilegales, retira los billetes de alta denominación, los grandes. Y permite los de baja denominación. En los tercermundistas, las políticas vienen pensadas de afuera. Acá lo que se busca es la digitalización del dinero. En poco tiempo nos vamos a tener que acostumbrar a que no haya billetes de 10".

Al ser consultado si la implementación de posnets para pequeños productores y almaceneros barriales en el procedimiento de entrega de las tarjetas AlmentAR podía ser una solución, Mascheroni observó: "Las agrupaciones de kiosqueros empezamos a trabajar con esa tarjeta tanto en Rosario como en Santa Fe. Todos los que tengan un posnet, pueden aceptar esa y otras tarjetas. Eso es favorable para nuestra economía. Entre el 60 y 70 por ciento de la mercadería se hace en negocios de cercanía, el mayor problema lo tienen por ejemplo en Santa Fe la zona norte y oeste, donde no llega el posnet y son los barrios donde más beneficiarios hay. Entonces la inyección de dinero que genera el Estado para paliar una crisis y reactivar el aparato productivo, tiende a volver a concentrarse en las grandes cadenas. En Santa Fe hay muy pocas, pero en el resto del país pasa que las cadenas internacionales son las que terminan regulando los precios".

"El 63 por ciento de los kioscos y almacenes nucleados tienen posnet. En la zona céntrica y avenidas tenemos muy pocos negocios de barrio, especialmente en el cordón oeste. Pero sí tenemos un alto porcentaje de negocios que tienen posnet", concluyó.