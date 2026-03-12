Uno Santa Fe | Ovación | Claudio Chiqui Tapia

Tapia quiere la Finalissima en el Monumental y abre pulseada con España

El presidente de la AFA expresó su intención de que el duelo entre Argentina y España se dispute en el estadio de River, en medio de la incertidumbre por la sede original en Qatar.

Ovación

Por Ovación

12 de marzo 2026 · 13:58hs
Tapia quiere la Finalissima en el Monumental y abre pulseada con España

En medio del debate por la sede de la próxima Finalissima, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia, manifestó públicamente su intención de que el partido entre Argentina y España se dispute en el estadio Monumental. El dirigente lo afirmó al retirarse de su indagatoria judicial en los tribunales de Comodoro Py.

Nos vamos a poner a trabajar porque España quiere que la Finalissima se juegue en su país y nosotros queremos que se juegue en el Monumental”, señaló Tapia, dejando en claro la postura de la AFA respecto al escenario que debería albergar el encuentro entre los campeones de América y Europa.

Una disputa por la sede

La declaración del dirigente argentino se da en un contexto de incertidumbre respecto a la organización del evento. En las últimas horas, la Real Federación Española de Fútbol propuso que el partido se dispute en el estadio Santiago Bernabéu, la casa del Real Madrid.

La iniciativa surgió a partir de las dudas que rodean a la sede originalmente designada: el estadio Lusail de Qatar, escenario de la final del Mundial 2022. El conflicto bélico en Medio Oriente generó preocupación en materia de seguridad y obligó a los organizadores a evaluar alternativas para la disputa del encuentro.

La Finalissima está programada para el 27 de marzo y enfrentará a la Selección argentina campeona de la Copa América con España, vigente ganadora de la Eurocopa, dos selecciones que además aparecen entre las principales candidatas para el Mundial 2026.

LEER MÁS: El Loco Díaz, ¿el sueño de Colón para el próximo mercado de pases?

La declaración judicial de Tapia

Las palabras del titular de la AFA se produjeron luego de presentarse ante la Justicia en el marco de una investigación que analiza presuntas irregularidades vinculadas a retenciones impositivas y aportes previsionales por unos 19.300 millones de pesos.

Tapia declaró ante el juez Diego Amarante, quien lleva adelante la causa en los tribunales federales. Un día antes también había comparecido el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, como parte del mismo expediente. Tras la indagatoria, el dirigente buscó bajar el tono a la situación judicial. “Cumplimos con lo que quería la Justicia”, aseguró al retirarse del edificio judicial.

Una causa con repercusión

La investigación intenta determinar si existieron irregularidades en el manejo de tributos relacionados con la actividad del fútbol argentino. El expediente también involucra a otros dirigentes vinculados a la estructura de la AFA.

En el inicio del proceso, la defensa de Tapia había solicitado que se declarara la nulidad de la citación a indagatoria, aunque el planteo fue rechazado por el magistrado. En paralelo, el juez dispuso restricciones para salir del país, aunque posteriormente le concedió el permiso correspondiente al titular del fútbol argentino.

Claudio Chiqui Tapia Finalissima Argentina
Noticias relacionadas
riestra igualo con gimnasia (m) y no levantan en el apertura

Riestra igualó con Gimnasia (M) y no levantan en el Apertura

zverev y sinner se enfrentaran en las semifinales de indian wells

Zverev y Sinner se enfrentarán en las semifinales de Indian Wells

Poletti recibió a la comitiva de Odesur de cara a los próximos Juegos Suramericanos.

Santa Fe ya está en modo Juegos Suramericanos 2026

el aston villa de dibu martinez vencio a lille en francia y tomo la ventaja en la europa league

El Aston Villa de Dibu Martínez venció a Lille en Francia y tomó la ventaja en la Europa League

Lo último

Medrán: Es entendible la ansiedad, pero esto es largo y comenzamos con autoridad

Medrán: "Es entendible la ansiedad, pero esto es largo y comenzamos con autoridad"

José Alonso habló de todo en Colón: deudas, Neris, Picco y el futuro

José Alonso habló de todo en Colón: deudas, Neris, Picco y el futuro

Hospital Iturraspe: el municipio regularizó todo el entorno con los carribares y prohibió nuevos asentamientos

Hospital Iturraspe: el municipio regularizó todo el entorno con los carribares y prohibió nuevos asentamientos

Último Momento
Medrán: Es entendible la ansiedad, pero esto es largo y comenzamos con autoridad

Medrán: "Es entendible la ansiedad, pero esto es largo y comenzamos con autoridad"

José Alonso habló de todo en Colón: deudas, Neris, Picco y el futuro

José Alonso habló de todo en Colón: deudas, Neris, Picco y el futuro

Hospital Iturraspe: el municipio regularizó todo el entorno con los carribares y prohibió nuevos asentamientos

Hospital Iturraspe: el municipio regularizó todo el entorno con los carribares y prohibió nuevos asentamientos

Comerciantes de Aristóbulo del Valle advierten caída del consumo y locales vacíos: Se ven más carteles de alquiler

Comerciantes de Aristóbulo del Valle advierten caída del consumo y locales vacíos: "Se ven más carteles de alquiler"

Colón presentó oficialmente sus camisetas titular y suplente para 2026

Colón presentó oficialmente sus camisetas titular y suplente para 2026

Ovación
Colón presentó oficialmente sus camisetas titular y suplente para 2026

Colón presentó oficialmente sus camisetas titular y suplente para 2026

Roberto Passucci por UNO 106.3: Unión se va a encontrar con un Boca más consolidado

Roberto Passucci por UNO 106.3: "Unión se va a encontrar con un Boca más consolidado"

Colón mostró la nueva camiseta para la temporada 2026 en redes

Colón mostró la nueva camiseta para la temporada 2026 en redes

Unión tiene al jugador que más remata al arco en la Liga Profesional

Unión tiene al jugador que más remata al arco en la Liga Profesional

¿Será determinante para Ezequiel Medrán el duelo ante Acassuso?

¿Será determinante para Ezequiel Medrán el duelo ante Acassuso?

Policiales
Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Tirame, apretá el gatillo: el dramático desafío de un abuelo a dos delincuentes en Colastiné Norte

"Tirame, apretá el gatillo": el dramático desafío de un abuelo a dos delincuentes en Colastiné Norte

Escenario
El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

El Kuelgue llega a Paraná

El Kuelgue llega a Paraná

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe