Los representantes del gobierno de Santa Fe y de las diferentes organizaciones gremiales docentes celebraron este viernes por la mañana la primera reunión virtual en el contexto del reinicio de las paritarias, en la que quedó en claro la necesidad de encontrar una respuesta urgente al problema salarial del sector. Los docentes fueron claros en sus pretenciones. Por un lado marcaron la necesidad de "un aumento urgente" de los salarios y de las jubilaciones. Por otro, solicitaron que no se habilite el regreso de las clases presenciales "hasta tanto no se garanticen las condiciones sanitarias para toda la comunidad educativa".

Con la participación del ministro de Trabajo, Roberto Sukerman, y los referentes de los gremios Amsafe, Sadop, Uda y Amet, el eje central de la deliberación fue la necesidad de recomponer los salarios docentes y el compromiso gubernamental a evaluar las diferentes alternativas para encontrar una solución de emergencia, aunque dejaron en claro la complejidad financiera de Santa Fe por la caída de la recaudación en el marco de la pandemia.

Las autoridades provinciales también aludieron a un esquema en la que deben generarse otras reuniones con los representantes del área de salud y con empleados públicos para hacer “un esquema más armónico”.

El secretario de Trabajo provincial, Juan Manuel Pusineri, admitió conocer de antemano los planteos de los gremios educativos y dijo la decisión del gobierno en atenderlos, pero advirtió que no será sencillo porque “la situación es muy complicada por la fuerte caída de la recaudación nacional derivada de la falta de actividad, lo que impuso posponer el pago de tributos coparticipables, como ganancias y bienes personales", aseveró.

No obstante, insinuó que una forma de encontrar una solución urgente como reclamaron los referentes sindicales sería la modalidad de sumas fijas para implementar los aumentos "porque es un instrumento que posibilita una recomposición, y la ley de emergencia nos posibilita hacerlo con un bono o suma fija, y esa será quizás una forma a utilizar", avisó.

Claro que hay posturas más firmes en el abanico gremial, como la que mostraron las seccionales Rosario y Santa Fe de Sadop, las que apuntaron la urgencia de un aumento salarial para los docentes activos y jubilados que recomponga la pérdida del poder adquisitivo y prevea la inflación futura.

"La inflación, el cierre unilateral de la paritaria en marzo y sin aumentos, sumado a la erogación de recursos propios para el dictado de clases, nos condujo a una necesidad impostergable de aumento salarial", sostuvo Martín Lucero, secretario general de Sadop Rosario.

Desde Amsafé volvieron a "exigir el urgente aumento de los salarios y jubilaciones. Planteamos, también, la preocupación por el avance de la pandemia y la necesidad de no habilitar ningún tipo de vuelta a clases presenciales, hasta tanto no estén garantizadas las condiciones sanitarias para toda la comunidad educativa".

Desde el gremio de los docentes públicos sostuvieron que "la situación de las y los trabajadores de la educación requiere de una respuesta concreta y urgente. Hemos sostenido el dictado clases durante el ciclo lectivo en el marco de las nuevas reglas que impone la situación que enfrentamos enmarcada por el Covid-19. Hemos sido pacientes, por eso reiteramos muestro reclamo de recomposición salarial, largamente postergado, con la urgencia, seriedad y compromiso que demanda la situación".

"Los gremios docentes exigimos que en el encuentro del próximo día miércoles 5 de agosto, el Ministerio de Educación realice una propuesta concreta sobre el tema salarial. Los trabajadores de la educación santafesinos activos y pasivos, exigimos salarios para vivir, no para sobrevivir. Ante este nuevo aplazo del debate salarial, Amsafé realizará un encuentro con sus Delegadas y Delegados Seccionales para definir los pasos a seguir", advirtieron.

Por su parte, Gilda Gallucci, secretaria Gremial de la Unión Docentes Argentinos seccional Santa Fe, dijo luego de la reunión: “Reclamamos a nuestra patronal un aumento urgente de salarios y un plus por la inversión que impuso el escenario digital en el marco de la pandemia y que lo afrontamos con nuestros propios bolsillos sin apoyo del Estado”.

”Demandamos al gobierno que no haya más dilaciones, necesitamos de manera impostergable mejorar sustancialmente nuestros congelados salarios”, dijo y advirtió: “Si no hay propuesta en lo perentorio habrá conflicto en lo inminente porque las y los docentes no aguantamos más la situación económica con las actuales remuneraciones”.

Asimismo, explicó Gallucci, el sindicato ”solicitó que se actúe de manera sensata y prudente y que se suspenda cualquier iniciativa de vuelta a clases presenciales por el momento”.

“El gobierno –exigió– debe dar mensajes tranquilizadores a la comunidad educativa” porque “hoy las y los docentes estamos muy preocupados y muchas familias con miedo. El que recorre las aulas a diario conoce que no están dadas las condiciones para volver al aula en ninguna parte de la provincia en el contexto de la emergencia sanitaria global”.