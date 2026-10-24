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Ejecutan la etapa final del Terraplén Garello para proteger el sistema hídrico metropolitano

El Ministerio de Obras Públicas avanza en la protección de los últimos 30 metros del sector sur de la defensa para resguardar Colastiné Norte y San José del Rincón sin afectar la toma de agua de ASSA.

24 de octubre 2026 · 13:18hs
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Terraplén Garello: el Gobierno Provincial ejecuta trabajos para frenar la erosión y fortalecer el sistema de defensas 

Terraplén Garello: el Gobierno Provincial ejecuta trabajos para frenar la erosión y fortalecer el sistema de defensas 

En el marco de las acciones preventivas que el Gobierno Provincial viene desarrollando desde el inicio de la gestión ante la posibilidad de eventos climáticos severos, el Ministerio de Obras Públicas de Santa Fe encara tareas para cerrar definitivamente el Terraplén Garello y fortalecer el sistema de defensas que protege a los vecinos de Colastiné Norte y San José del Rincón.

Sobre el último tramo de la obra, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, destacó que “el fenómeno de El Niño no nos encuentra de brazos cruzados sino que venimos desarrollando obras hídricas importantes para estar mejor preparados”.

LEER MÁS: Terraplén Garello: la obra llegó al 85% y encara su última etapa

Trabajos definitivos

“Para la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro esta obra de Terraplén Garello es fundamental. Ya finalizamos los 200 metros de terraplén y restan proteger aproximadamente 30 metros donde se encuentra la toma de agua”, explicó el ministro sobre los trabajos definitivos que desarrolla el Gobierno Provincial y que comprenden la protección de los últimos 30 metros del sector sur de la defensa.

Sobre ello, cabe recordar que, para completar esta etapa, la Secretaría de Recursos Hídricos modificó el proyecto original e incorporó la colocación de piedras sobre el lecho del río, con el objetivo de detener el proceso erosivo sin interferir con la toma de agua de ASSA que abastece al 40 % de la ciudad de Santa Fe.

Por su parte, el secretario de Recursos Hídricos, Nicolás Mijich, contó que “ya desmalezamos el sector, desmantelamos la parte superior de la toma de agua y colocamos los primeros 1.600 metros cúbicos de piedra sobre el talud y el pie del terraplén. Estas tareas se suman a los 200 metros de protección que hicimos previamente con la instalación de una manta de geotextil y bloques de hormigón”.

La etapa final incluye la colocación de piedra rip rap para proteger el pie del terraplén sin interferir con la toma de agua y, además, la protección de la parte superior del talud con bloques de hormigón adheridos a geotextil, sumado a la construcción de un muro colado con el fin de reforzar la estabilidad del terraplén.

La obra está a cargo de la Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada por las firmas Mundo Construcciones SA y Pentamar SA, con una inversión santafesina que supera los 17.700 millones de pesos.

Mejor preparados

Además de los trabajos para la finalización del Terraplén Garello en Santa Fe y San José del Rincón, desde el Gobierno Provincial destacaron las obras que viene desplegando en todo el territorio santafesino con el objetivo de mitigar el impacto de precipitaciones intensas y mitigar el riesgo hídrico: 600 intervenciones de obras, la limpieza de más de 5.000 kilómetros de canales, y el mantenimiento de 500 kilómetros de terraplenes de defensa y estaciones de bombeo en el área metropolitana de Santa Fe, además de la inversión para la compra de nueva maquinaria pesada destinada a la Secretaría de Recursos Hídricos así como el equipamiento bombeo presentado en los últimos días.

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