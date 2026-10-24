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La Liga Santafesina postergó toda su actividad por las lluvias

El agua dejó en malas condiciones los terrenos de juego y obligó a suspender los partidos de Primera A y el ascenso en la Liga Santafesina

Ovación

Por Ovación

24 de octubre 2026 · 12:10hs
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La Liga Santafesina postergó toda su actividad por las lluvias

La pelota tendrá que esperar. Las lluvias que se hicieron sentir en la región durante el viernes y la madrugada de este sábado alteraron los planes de la Liga Santafesina de Fútbol, que resolvió dejar sin efecto toda la programación prevista para el día.

El principal inconveniente está en el estado de los campos de juego, afectados por el agua acumulada y sin condiciones adecuadas para el desarrollo de los encuentros. Frente a ese panorama, la suspensión alcanzó tanto a la Primera A como a la Primera B masculina.

La medida se conoció después de que, más temprano, se anunciara la cancelación de la fecha de la Primera Femenina. Así, las distintas categorías quedaron sin actividad en una jornada marcada por las consecuencias del mal tiempo.

Ahora, los partidos deberán esperar una nueva fecha para volver a escena. La reprogramación de los encuentros será el próximo paso para reorganizar el calendario de la competencia.

Liga Santafesina lluvias agua
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