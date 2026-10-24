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Antes de la clasificación, Franco Colapinto afrontará la última práctica libre

Este sábado, el piloto argentino llevará adelante la tercera práctica libre del Gran Premio de Estados Unidos y posteriormente será el turno de la clasificación

24 de octubre 2026 · 11:48hs
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Franco Colapinto afrontará este sábado la tercera práctica libre y posteriormente será el turno de la clasificación.

Franco Colapinto afrontará este sábado la tercera práctica libre y posteriormente será el turno de la clasificación.

Franco Colapinto afrontará este sábado el segundo día de actividad del Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1, en el Circuito de las Américas de Austin. Después de terminar 17° en la primera práctica libre y 15° en la segunda, el piloto argentino de Alpine buscará mejorar sus sensaciones antes de la clasificación.

Tercera práctica libre y clasificación

La jornada será importante para el argentino, que deberá afrontar una penalización de diez puestos en la grilla de largada de la carrera del domingo por un cambio en la unidad de control electrónico de su monoplaza. Por eso, conseguir el mejor resultado posible en la clasificación será fundamental para reducir el impacto de la sanción.

La actividad del sábado comenzará a las 14.30 con la Práctica Libre 3. Y más tarde, desde las 18 se disputará la clasificación que ordenará la grilla para la carrera del domingo.

La jornada del viernes que tuvo Franco Colapinto

El viernes de Colapinto en Austin tuvo resultados discretos en las dos primeras sesiones de entrenamientos. El piloto argentino terminó 17° en la Práctica Libre 1 y mejoró dos posiciones en la segunda tanda, en la que finalizó 15°.

En el primer ensayo, el piloto de Alpine registró un tiempo de 1m38s121 y quedó a 2s069 del monegasco Charles Leclerc, quien lideró la sesión con su Ferrari. Max Verstappen, con Red Bull, terminó segundo, mientras que Lando Norris completó los tres primeros puestos.

En la Práctica Libre 2, Colapinto consiguió bajar su registro hasta 1m37s201 y se ubicó a 1s910 de Leclerc, nuevamente el más rápido del día. El argentino completó 32 vueltas y quedó por detrás de su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien terminó 12°.

Colapinto práctica clasificación
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