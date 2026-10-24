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Contundente triunfo de la Lista 4 en Santa Fe en las elecciones del Consejo de la Magistratura de la Nación

La lista encabezada por Itatí Demarchi e integrada por el abogado santafesino Andrés Abramovich obtuvo el triunfo en la provincia de Santa Fe. Se impuso en Rosario y alcanzó un contundente 75% en la ciudad de Santa Fe.

24 de octubre 2026 · 16:07hs
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Contundente triunfo de la Lista 4 en Santa Fe en las elecciones del Consejo de la Magistratura de la Nación

Contundente triunfo de la Lista 4 en Santa Fe en las elecciones del Consejo de la Magistratura de la Nación

La lista encabezada por Itatí Demarchi e integrada por el abogado santafesino Andrés Abramovich obtuvo el triunfo en la provincia de Santa Fe. Se impuso en Rosario y alcanzó un contundente 75% en la ciudad de Santa Fe.

La provincia de Santa Fe fue protagonista de uno de los resultados más destacados de las elecciones nacionales de representantes de la abogacía ante el Consejo de la Magistratura de la Nación, celebradas el pasado martes 20 de octubre.

La Lista 4, Abogacía Unida y Dignidad Profesional, encabezada por la doctora Itatí De Marchi e integrada por el abogado santafesino Andrés Abramovich, obtuvo un contundente triunfo provincial al alcanzar el 55% de los votos, imponiéndose tanto en la ciudad de Rosario como en la capital provincial, donde consiguió un extraordinario respaldo del 75% de los sufragios.

Santa Fe, uno de los principales bastiones electorales

Estos resultados consolidaron a Santa Fe como uno de los principales bastiones electorales de la agrupación a nivel nacional y pusieron de manifiesto el fuerte acompañamiento de la abogacía santafesina a una propuesta de representación federal, plural y comprometida con el fortalecimiento institucional de la Justicia.

Como consecuencia de los resultados electorales, la doctora Itatí Demarchi accederá al Consejo de la Magistratura de la Nación, en representación de la Lista 4, mientras que las restantes representaciones corresponderán a otras agrupaciones participantes.

El resultado adquiere especial relevancia por tratarse de una lista conformada por profesionales de diferentes provincias argentinas, que logró construir una propuesta de alcance nacional, con una fuerte identidad federal.

Con este resultado, Santa Fe reafirma su protagonismo en la vida institucional de la abogacía argentina y su capacidad para contribuir decisivamente a la integración de uno de los órganos más importantes del sistema judicial nacional.

Santa Fe elecciones Consejo de la Magistratura Nación
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