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El boxeo se trasladó a la Recoleta en una velada vestida de gala

En una noche épica organizada por Boxing Training Center, en Hub, el santafesino Leonel Aquino derrotó al rafaelino Mariani, y Alexis Lutti cayó ante el esperancino Mars.

17 de junio 2026 · 18:26hs
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El santafesino Aquino superó por puntos al rafaelino Mariani en Hub.

gentileza Boxing Training Center

El santafesino Aquino superó por puntos al rafaelino Mariani en Hub.

La Recoleta santafesina fue escenario de una gran velada boxística que incluyó dos peleas profesionales y nueve amateurs de muy buen nivel. Se cumplieron ampliamente las expectativas de una jornada que contó con un gran marco de público y una impecable organización. La misma se realizó en el legendario Hub, ubicado en 25 de Mayo 3428, y tuvo como organizador a Francisco Casas del Boxing Training Center de nuestra capital.

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En uno de los tres combates femeninos, Gianella Rodr&iacute;guez consigui&oacute; festejar ante la coreana Zavala.

En uno de los tres combates femeninos, Gianella Rodríguez consiguió festejar ante la coreana Zavala.

El evento boxístico contó con la fiscalización de la Asociación de Box de la provincia de Santa Fe, función que cumplió José Baissetto, mientras que Ricardo Centurión y el corondino Ariel Morúa fueron los árbitros. Como jueces procedieron Darío Gómez, Sofía Morua, Emanuel Baisetto, Torcuarto Arzeno y Lisandro Maglier. Por su parte, el doctor Sergio Ramseyer fue el médico presente y Beatriz Perassi la cronometrista.

Una gala con buenos combates profesionales

La pelea de fondo tuvo como protagonista a dos muy buenos púgiles de nuestra provincia, en franco ascenso, en el cual a veces se gana y a veces se pierde, pero no caben dudas que dejaron todo arriba del ring. El esperancino Carlos Mars venció por puntos al santafesino Alexis Lutti del Club Atlético Colón en un combate pautado a seis rounds y en categoría súper ligero.

El ganador, oriundo de la ciudad de Esperanza, de 33 años, sumó su segunda victoria en ocho presentaciones que lleva en el campo rentado. En la tarjeta que le dio el triunfo a Mars, el veredicto de los jueces fue el siguiente: Torcuato Arzeno 60-54, Dario Gomez 59-55 y Lisandro Maglier 57-57.

En el semifondo, el santafesino Leonel Aquino del Thunder Box se impuso al rafaelino Rodrigo Mariani del gimnasio Forza por puntos en un pleito acordado a cuatro asaltos y en categoría súper welter. El pupilo de Diógenes Totino Caunedo consiguió su primer triunfo como profesional, ya que en su presentación anterior realizada en la ciudad de San Lorenzo había caído por puntos ante Alex Nahuel Alfonso. La victoria del boxeador local de 29 años fue por puntos, con las siguientes tarjetas: Torcuato Arzeno 39-36, Dario Gomez 39-36 y Lisandro Maglier 38-37.

Boxeo de primer nivel entre los aficionados

En una noche épica, en pleno centro de la ciudad, en un lugar legendario y de alto nivel, hubo varios combates entre púgiles aficionados de diferentes gimnasios, academias y escuelas de la ciudad de Santa Fe y la región. "Salió todo muy bien, tuvimos un gran marco de público, el lugar estuvo perfecto, y seguimos creciendo en esto de organizar eventos para que nuestros púgiles puedan tener competencia" le dijo Fran Casas a UNO Santa Fe.

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El representante del Olimboxing, Franco Ansillero, derrot&oacute; por puntos al paranaense Frutos.

El representante del Olimboxing, Franco Ansillero, derrotó por puntos al paranaense Frutos.

En relación a los combates amateurs, en las que tuvieron como protagonistas a mujeres, Gianella Rodríguez del Thunder Box se impuso a la Coreana Gabriela Zavala del Tin Tin Box, mientras que Giuliana Niello del Boxing Training Center doblegó por puntos a Luana Luque del Olimboxing de Santa Fe. Ratificando su buen presente, Sofía Romagnoli, quien es ahora entrenada por Francisco Casas se impuso por puntos a Sol Medina de la ciudad de San Luis.

En un muy buen combate, Axel Iglesias del Willie Pep, entrenado por Nacho Doldán, superó a Bautista Mazzon del Boxing Training, y Laureano Frías del gimnaio Upper, cuyo entrenador es Lucho Fernández, doblegó a Nicolás Leguizamón del gimnasio Willie Pep. En el caso de Jonathan Salcedo del Thunder Box derrotó por puntos a Nicolás Tobar del Olimboxing.

Por su parte, Gonzalo Romero de la escuela Un Round Más de la ciudad de Esperanza venció a Mirko Ramos del Boxing Training Center, y Faccundo Ojeda del Thunder Box superó por puntos a Lucio Russo del Boxing Training. Otro que está pasando por un buen momento es Franco Ansillero del Olimboxing, entrenado por Osvaldo Salami y Walter Zóccola, derrotó a Iván Frutos de Paraná. Además, Conrado Machado del Boxing Training Center derrotó a Axel Reyes del Willie Pep.

boxeo Recoleta Aquino
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