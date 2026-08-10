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El legado de los Juegos Suramericanos: según un estudio, dejarán un impacto económico de más de 60 millones de dólares

El Centro de Estudios DEMOS presentó "Juegos Suramericanos 2026: oportunidades económicas y legado para la ciudad de Santa Fe", un informe que estima la inversión en infraestructura y los ingresos por gasto turístico.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

10 de agosto 2026 · 15:39hs
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El legado de los Juegos Suramericanos: según un estudio

El legado de los Juegos Suramericanos: según un estudio, dejarán un impacto económico de más de 60 millones de dólares

El Centro de Estudios DEMOS presentó este lunes en el Yatch Club el informe "Juegos Suramericanos 2026: oportunidades económicas y legado para la ciudad de Santa Fe", un trabajo que estima el impacto económico y turístico que tendrán en la ciudad los XIII Juegos Suramericanos, a disputarse a partir del 12 de septiembre en Santa Fe, Rosario y Rafaela.

Una inversión histórica para la ciudad

De acuerdo con el estudio, más de 40 millones de dólares en infraestructura urbana y casi 4 millones de dólares en ingresos por gasto turístico conforman el principal legado económico del certamen para la capital provincial. Sumando infraestructura, gasto turístico, gastos de organización y el efecto multiplicador sobre el conjunto de la economía local, el informe calcula que el impacto total superará los 60 millones de dólares.

El documento sostiene que los Juegos Suramericanos 2026 constituyen "la mayor inversión asociada a un evento deportivo en la historia reciente de Santa Fe", y los define como una oportunidad estratégica para el desarrollo económico, urbano, turístico y social de la ciudad.

Según un informe, los Juegos Suramericanos le dejarán a Santa Fe un impacto económico de más de 60 millones de dólares

Según un informe, los Juegos Suramericanos le dejarán a Santa Fe un impacto económico de más de 60 millones de dólares

De la presentación participaron el director de DEMOS, Eugenio Serafino, y el autor del informe, Eduardo Alfaro, junto al senador departamental Paco Garibaldi, la secretaria de Turismo provincial, Marcela Aeberhard, y el presidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Santa Fe, Agustín Macinsky, entre otros dirigentes, legisladores y representantes del sector turístico y deportivo. En ese marco, Garibaldi presentó los lineamientos de un proyecto de ley de promoción de inversiones turísticas orientado a reducir impuestos y simplificar trámites para el sector.

De la pista de atletismo a la Villa Suramericana: las obras que cambian la ciudad

El grueso de la inversión se concentra en un conjunto de obras que, según el informe, "no solo permitirán albergar adecuadamente el evento deportivo, sino que incrementarán de manera permanente la infraestructura urbana y deportiva de la ciudad". Entre las más relevantes:

  • La remodelación integral de la pista de atletismo del CARD, con más de 40 años de uso, que sumará homologación internacional y una tribuna para 900 personas. Inversión: 2,4 millones de dólares.
  • Un microestadio cubierto en el mismo predio, con capacidad para 3.472 espectadores, pensado también para actividades culturales y educativas post-evento. Inversión: 7,3 millones de dólares.
  • El Centro de Tiro Deportivo de Recreo, sobre el predio del ex Liceo Militar, con capacidad para 450 y 210 espectadores según disciplina. Inversión: más de 2,4 millones de dólares.
  • La Villa Suramericana, en el barrio Esmeralda Este: 346 viviendas que alojarán a más de 1.300 atletas y que, terminados los Juegos, serán reconvertidas en soluciones habitacionales para familias santafesinas. Es la obra de mayor magnitud, con una inversión superior a los 17,8 millones de dólares.
  • La renovación de la calle Raúl Tacca, clave para la conectividad del sur de la ciudad: más de 4,5 millones de dólares.
  • Un convenio entre Provincia y Municipio por 2,9 millones de dólares para la puesta en valor del Parque Garay (2,6 millones) y la transformación del acceso oeste por Iturraspe y Avenida Perón (333 mil dólares).
  • Mejoras por más de 780 mil dólares en clubes náuticos como El Quillá, Yatch Club, Belgrano, Náutico Sur, Azopardo y Regatas.

Lo que dejará el turismo

Más allá de las obras, el informe proyecta el gasto de atletas, delegaciones, prensa y espectadores que llegarán a la ciudad. Se estima la participación de cerca de 2.000 personas entre deportistas y equipos técnicos, lo que generará una demanda de 12.600 noches de alojamiento para atletas en la villa olímpica y 4.400 noches para el staff en hoteles.

Según un informe, los Juegos Suramericanos le dejarán a Santa Fe un impacto económico de más de 60 millones de dólares

Según un informe, los Juegos Suramericanos le dejarán a Santa Fe un impacto económico de más de 60 millones de dólares

Tomando como referencia el gasto turístico diario que releva el INDEC (90 dólares a diciembre de 2025), DEMOS estima un gasto turístico total de 3,9 millones de dólares, del cual una parte se destinará a alojamiento, otra a gastronomía y el resto a transporte, compras y entretenimiento.

El multiplicador: por qué el impacto trepa a más de 60 millones

El informe no se queda en el gasto directo. Según explica, cada inversión genera "sucesivas rondas de gasto" en la economía local —proveedores que producen más, trabajadores que consumen más— lo que amplifica el impacto inicial. Para estimarlo, DEMOS aplicó un multiplicador de 1,3 para la inversión en infraestructura (por los encadenamientos propios de la construcción) y de entre 1,5 y 2 para el gasto turístico y de organización.

Con esos coeficientes, el impacto directo total (47,2 millones de dólares) se transforma en un impacto económico total de 63,8 millones de dólares, según el cálculo final del informe: 53,7 millones explicados por la infraestructura, 6,6 millones por el turismo y 3,4 millones por los gastos de organización.

Un envión para el empleo en la construcción

El estudio también destaca el impacto sobre el mercado laboral. Entre diciembre de 2023 y febrero de 2026, la provincia sumó 2.657 nuevos puestos registrados en la construcción, un crecimiento del 7,31%, mientras que en el departamento La Capital se incorporaron 569 nuevos trabajadores solo en el primer semestre del año pasado. Si bien el informe aclara que no es posible atribuir esos puestos exclusivamente a las obras de los Juegos, señala que la inversión en infraestructura "constituye un importante factor de dinamización del empleo" en el sector.

Un legado que va más allá de los 14 días de competencia

La conclusión central del informe apunta a que el verdadero valor del evento no está en los días de competencia, sino en lo que queda después. Además de las 346 viviendas de la Villa Suramericana, el documento destaca la formación de más de 4.500 voluntarios en estándares internacionales de organización de eventos, y el posicionamiento de Santa Fe como sede capaz de albergar futuros campeonatos internacionales gracias a la nueva infraestructura deportiva.

Como resume el propio informe: "Los Juegos Suramericanos durarán catorce días; las obras, capacidades y oportunidades que dejen podrán acompañar el desarrollo de Santa Fe durante décadas".

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