Preocupación en Independiente: Jonathan De Irastorza sufrió una grave lesión

El lateral izquierdo sufrió la rotura de ligamentos cruzados y será baja por varios meses. Independiente podrá incorporar un jugador en su lugar.

Independiente recibió una noticia negativa en la previa del partido frente a Atlético Tucumán por la Copa Argentina. Jonathan De Irastorza sufrió la rotura de los ligamentos cruzados de una rodilla y estará varios meses fuera de las canchas. El defensor de 21 años era una de las principales alternativas para Facundo Zabala en el sector izquierdo.

De Irastorza encendió las alarmas durante el entrenamiento en Villa Domínico, cuando debió abandonar la práctica luego de trabarse la rodilla. Los estudios posteriores confirmaron la gravedad de la lesión y determinaron que deberá afrontar una extensa recuperación.

El defensor juvenil era el reemplazante natural de Zabala y representaba una variante importante dentro del plantel. Su ausencia obligará a Gustavo Quinteros a buscar nuevas alternativas para cubrir ese sector de la defensa.

La buena noticia para Independiente dentro de este panorama es que la gravedad de la lesión le permitirá liberar un cupo y solicitar la incorporación de un futbolista para ocupar su lugar.

Independiente también busca reforzar el plantel

Mientras intenta resolver la baja de De Irastorza, la dirigencia continúa trabajando en el mercado de pases. Néstor Grindetti volvió a mantener conversaciones con Gustavo Quinteros y le transmitió al entrenador que harán el esfuerzo necesario para sumar dos jugadores.

Las prioridades del técnico están centradas en incorporar un mediocampista con características mixtas y un marcador central. La búsqueda de ambos puestos continuará durante los próximos días, mientras el cuerpo técnico prepara el próximo compromiso.

En cuanto al partido frente a Atlético Tucumán, todavía existen algunas dudas en la formación. Una de las principales pasa por el arco, donde Santiago Mele podría tener su estreno con la camiseta del Rojo.

Además, Sebastián Valdéz arrastra algunas molestias físicas y su presencia ante el Decano todavía no está asegurada. En el ataque, Quinteros deberá resolver si Maximiliano Meza ingresa desde el inicio o si Matías Abaldo conserva su lugar.

Independiente enfrentará a Atlético Tucumán este miércoles desde las 19.15, por los octavos de final de la Copa Argentina. El encuentro se disputará en el estadio Marcelo Bielsa de Newell's.