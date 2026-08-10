Celta quiere a Exequiel Zeballos, pero Boca espera una oferta mayor

Celta hizo una propuesta por Exequiel Zeballos, pero Boca pretende acercarse a los 8 millones de dólares para concretar su salida.

Exequiel Zeballos está cada vez más cerca de dejar Boca. Celta de Vigo realizó una primera propuesta por el delantero, aunque desde el club argentino pretenden mejorarla para acercarse a los ocho millones de dólares que consideran necesarios para concretar la operación. Las próximas jornadas serán decisivas para definir si finalmente el Changuito continúa su carrera profesional europea.

La negociación entre Boca y Celta

La institución española puso sobre la mesa una oferta inicial de cinco millones de euros, cifra cercana a los seis millones de dólares, por la totalidad de los derechos económicos del atacante. La respuesta de Boca fue clara: pretende recibir alrededor de ocho millones de dólares para desprenderse del futbolista.

La diferencia económica entre ambas partes todavía existe, aunque en el Xeneize son optimistas y consideran que las conversaciones pueden avanzar durante los próximos días. Celta analiza mejorar su propuesta para acercarse a las pretensiones del club argentino y cerrar el acuerdo antes del cierre del mercado de pases europeo.

El tiempo también juega un papel importante en la negociación. Boca sabe que, una vez finalizado el período de transferencias en Europa, las posibilidades de concretar una venta se reducirán considerablemente.

El futuro del Changuito, cada vez más lejos de Boca

Zeballos atraviesa los últimos meses de su vínculo con el Xeneize. Su contrato finaliza a fin de año y, si no