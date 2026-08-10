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Santa Fe reunió a más de 300 personas en una jornada regional de Newcom

La Esquina Encendida fue sede de una jornada que convocó a 35 equipos de Santa Fe y Entre Ríos, con deporte, salud, prevención y emprendimiento.

Ovación

Por Ovación

10 de agosto 2026 · 13:38hs
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Santa Fe reunió a más de 300 personas en una jornada regional de Newcom

La Esquina Encendida fue escenario del tercer encuentro de Newcom, una propuesta que congregó a 320 jugadores y jugadoras provenientes de 14 localidades de Santa Fe y Entre Ríos. Durante la jornada, más de 300 personas participaron de actividades deportivas y recreativas, además de propuestas vinculadas con el cuidado de la salud, la prevención y el desarrollo de emprendimientos.

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Equipos de dos provincias compartieron la jornada

La convocatoria contó con la presencia de representantes de Capitán Bermúdez, Elisa, Esperanza, Frontera, Helvecia, Hughes, La Criolla, San Javier, San Vicente, Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo.

A esas delegaciones se sumaron conjuntos provenientes de Paraná y San Benito, en la provincia de Entre Ríos. De esta manera, el encuentro amplió su alcance y permitió que jugadores de distintas ciudades compartieran una jornada marcada por la competencia, el intercambio y la integración.

La actividad fue impulsada por el Gobierno de Santa Fe mediante el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano. Además de los partidos, el programa incluyó diferentes espacios destinados a promover hábitos saludables, acciones preventivas y propuestas para fortalecer la participación comunitaria.

Desde la organización remarcaron la importancia de generar este tipo de encuentros para las personas mayores. La coordinadora de La Esquina Encendida, Marilina Grande, valoró especialmente la convocatoria y el crecimiento que viene teniendo esta disciplina en distintos puntos de la región.

Una propuesta que combina deporte y encuentro

El Newcom surgió como una adaptación del vóley y cuenta con reglas pensadas para favorecer la participación de personas mayores. Con el paso del tiempo, la actividad se convirtió también en una alternativa para mantenerse en movimiento y compartir experiencias con otros grupos.

Más allá del aspecto deportivo, estos encuentros permiten fortalecer vínculos, ampliar redes sociales y generar nuevos espacios de participación. La propuesta también favorece la recreación y el bienestar, a partir de actividades que combinan ejercicio físico, compañerismo y vida comunitaria.

La presencia de 35 equipos mostró el crecimiento de una disciplina que continúa incorporando participantes y extendiéndose hacia nuevas localidades. El encuentro en Santa Fe volvió a poner en primer plano el valor del deporte como herramienta de integración y como espacio para promover una vida activa durante la adultez mayor

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