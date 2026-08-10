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Thiago Almada firmó con River hasta 2030 y ya se prepara para su debut

Thiago Almada firmó contrato con River hasta diciembre de 2030 y esta tarde tendrá su primer entrenamiento, mientras Coudet evalúa su estado físico.

Ovación

Por Ovación

10 de agosto 2026 · 15:56hs
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Thiago Almada firmó con River hasta 2030 y ya se prepara para su debut

Thiago Almada ya es oficialmente jugador de River. El volante de la Selección Argentina firmó contrato con el club hasta el 31 de diciembre de 2030 y esta tarde tendrá su primera práctica junto al plantel. Eduardo Coudet evaluará su condición física tras su participación en el Mundial 2026 para definir si viajará a Bogotá.

LEER MAS: River confirmó la llegada de Thiago Almada: el campeón del mundo que llega para cambiarle la cara al equipo.

Un mercado de pases de enorme impacto

La incorporación de Almada representa el cierre de una ventana de transferencias de gran impacto para River. La dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo concretó ocho incorporaciones durante este período, con nombres de jerarquía y experiencia internacional.

Además del exjugador de Botafogo, el Millonario sumó a Nicolás Otamendi, Mauro Arambarri, Giovanni González, Lucas Beltrán, Rafael Santos Borré, Ángel Correa, Tobías Andrada y Francisco Ortega.

Con la llegada de Almada, River apuesta por reforzar todavía más su poderío ofensivo y suma a un futbolista con recorrido en distintos mercados y experiencia con la camiseta de la Selección Argentina.

El recorrido internacional de Almada

Almada surgió de las divisiones inferiores de Vélez Sarsfield, club en el que disputó 101 encuentros y convirtió 24 goles. En 2022 dio el salto para jugar en Atlanta United, donde acumuló 26 tantos en 83 presentaciones.

Luego desembarcó en Brasil para vestir la camiseta de Botafogo, donde tuvo un paso destacado y consiguió conquistar la Copa Libertadores en 2024.

Su carrera también incluyó una experiencia en Europa. El mediocampista pasó brevemente por el Olympique de Lyon y posteriormente llegó al Atlético de Madrid dirigido por Diego Simeone, aunque no logró consolidarse como titular habitual.

Después de disputar el Mundial 2026 con la Selección Argentina, Almada decidió regresar al fútbol argentino para asumir un nuevo desafío. Ahora, con la camiseta de River y contrato hasta 2030, buscará convertirse en una de las figuras del equipo.

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