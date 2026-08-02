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"Tenemos que ser protagonistas": Pullaro lanzó la cuenta regresiva para los Juegos Suramericanos 2026

A 40 días del inicio de Santa Fe 2026, el gobernador encabezó en Rosario el encendido del reloj del Portal Suramericano, que marca la cuenta regresiva hacia el evento. Destacó las obras realizadas en las tres ciudades sede y convocó a los santafesinos a sentirse protagonistas de la competencia.

2 de agosto 2026 · 19:02hs
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Legado de obras: El gobernador Pullaro destacó la inversión en infraestructura deportiva y urbana en las tres ciudades sede.

Legado de obras: El gobernador Pullaro destacó la inversión en infraestructura deportiva y urbana en las tres ciudades sede.

La provincia de Santa Fe ingresó oficialmente en la recta final hacia los XIII Juegos Suramericanos 2026. Este domingo se puso en funcionamiento el reloj del Portal Suramericano instalado en el Parque Nacional a la Bandera, frente al Monumento Nacional a la Bandera de Rosario, dando inicio a la cuenta regresiva de 40 días para el comienzo del certamen continental.

La jornada comenzó con una nueva edición del Tour Suramericano, que ofreció actividades deportivas y recreativas para toda la familia, continuó con un espectáculo de Música para Volar y culminó con el encendido del reloj que contará los días restantes hasta la ceremonia inaugural del próximo 12 de septiembre.

"Tenemos que ser protagonistas"

Durante el acto, el gobernador Maximiliano Pullaro remarcó el esfuerzo realizado para llegar a esta etapa del proyecto y destacó el impacto que tendrán las obras ejecutadas en las tres ciudades sede.

"Hoy vemos el estadio multipropósito, las piletas, la remodelación del Parque Independencia y las obras en muchos clubes de Rosario. Lo mismo sucede en Santa Fe y Rafaela, con una inversión única", señaló.

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El mandatario aseguró que la mayor herencia del evento trascenderá la competencia deportiva.

"Esto nos va a permitir dejar un legado con los mejores valores del deporte, la cultura del esfuerzo y el trabajo en equipo", expresó.

En ese sentido, convocó a la ciudadanía a apropiarse del evento.

"Tenemos que empezar a sentir los Juegos como propios y ser cada día más protagonistas. No las autoridades, sino cada uno de los ciudadanos de la provincia", sostuvo.

Rosario se prepara para recibir al continente

El intendente Pablo Javkin también valoró el significado que tendrán los Juegos para la ciudad.

"Será un momento para mostrar Rosario al mundo y recibir con el corazón de la ciudad, mostrando con orgullo todo lo que podemos hacer", afirmó.

Además, aseguró que toda la ciudad vivirá el evento.

"Vamos a recibir a mucha gente y vamos a tener una experiencia única en la historia de Rosario", agregó.

Del acto participaron además la ministra de Cultura, Susana Rueda; el secretario de Vinculación Institucional, Julián Galdeano; el intendente de Venado Tuerto, Lionel Chiarella; y los voceros de Santa Fe 2026: Federico Angelini, Virginia Coudannes y Mauricio Basso. También estuvieron presentes embajadores deportivos como Vanina Correa, Laura Del Colle y Juan Ignacio Gallardo.

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Un portal que permanecerá como legado

El Portal Suramericano cuenta con una estructura de más de ocho metros de altura, siete metros de ancho y un reloj central de tres metros de diámetro.

Hasta el inicio de los Juegos funcionará como contador regresivo; durante la competencia se convertirá en un medallero en tiempo real con los resultados y posiciones de los países participantes; y, una vez finalizado el evento, permanecerá instalado como pantalla urbana y recuerdo permanente de Santa Fe 2026.

Su diseño reproduce la forma de la medalla oficial de los Juegos e incorpora las banderas de Argentina y de la Provincia de Santa Fe, además de un podio que permitirá a vecinos y turistas fotografiarse.

Inversión histórica en infraestructura

Para la organización de los Juegos Suramericanos, el Gobierno provincial lleva adelante una inversión superior a los 90 millones de dólares en infraestructura deportiva y urbana.

El financiamiento incluye un crédito de 75 millones de dólares otorgado por CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, complementado con recursos del Tesoro provincial.

Tres ciudades, un mismo objetivo

Rosario fue la primera ciudad en poner en marcha su reloj oficial de cuenta regresiva.

Pullaro adelantó que el próximo 16 de agosto será el turno de Santa Fe y el 19 de Rafaela, fechas que coincidirán con el paso de la Antorcha Suramericana.

Del 12 al 26 de septiembre, Rosario, Santa Fe y Rafaela recibirán a más de 4.000 atletas provenientes de 15 países, quienes competirán en 43 deportes y 60 disciplinas, en el mayor evento deportivo internacional organizado en la historia de la provincia.

Pullaro Santa Fe protagonistas Juegos Suramericanos Rosario
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