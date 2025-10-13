Así fue el emotivo reencuentro de los rehenes argentinos liberados en Gaza con sus familiares

Después de más de dos años de cautiverio, los hermanos Cunio fueron entregados por Hamas a la Cruz Roja y se reencontraron con sus familias en Israel

Tras más de dos años secuestrados, los hermanos argentinos Ariel y David Cunio fueron entregados por Hamás a la Cruz Roja este lunes. La liberación y el emotivo reencuentro con sus familiares en Israel fue registrado por las cámaras y la emoción se hizo visible en llantos, risas y abrazos.

Los dos argentinos fueron parte del grupo de 20 rehenes entregados por Hamás a la Cruz Roja Internacional este lunes como parte del acuerdo de alto el fuego entre Israel y el movimiento islamista, impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump.

El momento del reencuentro fue captado por medios y testigos: familiares en Israel los aguardaban con pancartas, flores y lágrimas. Hubo abrazos intensos, sollozos contenidos y alivio palpable cuando los hermanos caminaban hacia sus seres queridos.

Ariel Cunio fue capturado junto a su familia en el kibutz Nir Oz, una de las localidades fronterizas con Gaza más afectadas durante la ofensiva. Su novia, Arbel Yehoud, ya había sido liberada en una etapa anterior del intercambio.

Por su parte, David Cunio, fue secuestrado el mismo día que Ariel, junto con su esposa y sus dos pequeñas hijas. Ellas recuperaron la libertad en noviembre de 2023, mientras David quedó cautivo hasta este lunes

La liberación de los rehenes

Luego de alcanzar un acuerdo para el alto el fuego, Hamás liberó este lunes a los últimos rehenes israelíes con vida que continuaban en cautiverio en la Franja de Gaza, entre ellos tres argentinos: los hermanos Cunio y Eitan Horn. El grupo terrorista anunció que son 20 las personas que quedaron en libertad tras 738 días secuestrados

Los otros son Matan Zangauker, Maxim Herkin, Segev Kalfon, Yosef-Chaim Ohana, Nimrod Cohen, Avinatan Or, Evyatar David, Elkana Bohbot, Bar Kupershtein, Rom Braslavski, Eitan Mor, Ziv Berman, Gali Berman, Alon Ohel, Guy Gilboa-Dalal y Omri Miran.

Aún se espera recuperar los restos de Lior Rudaeff, el cuarto argentino que continúa en cautiverio en Gaza cuyo fallecimiento fue confirmado en 2024, junto con los otros rehenes que fueron asesinados.

Puentes de diálogo

La liberación forma parte del plan de intercambio humanitario que estipula liberaciones escalonadas de rehenes y prisioneros como gesto de apertura al diálogo en la región. El acuerdo contó con la mediación de Egipto y Qatar, quienes actuaron de puente entre las partes.

Las autoridades israelíes informaron que los liberados fueron trasladados inicialmente a territorio egipcio para recibir atención médica urgente y evaluaciones psicológicas antes de proseguir hacia Israel.

Para las familias, este momento representa un alivio gigantesco después de años de incertidumbre, y para la región, una luz tenue de esperanza en medio del conflicto permanente.