Trump recibió a Milei en la Casa Blanca tras el auxilio financiero de Estados Unidos a la Argentina

El encuentro se concretó con demoras y sin reunión privada en el Salón Oval. Ambos mandatarios compartieron un almuerzo de trabajo mientras se analizan posibles acuerdos comerciales e inversiones.

14 de octubre 2025 · 15:07hs
El presidente estadounidense Donald Trump recibió a su par argentino Javier Milei en la Casa Blanca, bajo la mirada ceremonial de The Color Guard, que dio la bienvenida a la comitiva argentina. Tras un breve saludo y la tradicional foto, Trump expresó: “Encantado de que esté aquí”, antes de ingresar con Milei al edificio.

El encuentro, que inicialmente iba a desarrollarse en el Salón Oval, sufrió modificaciones de último momento. Finalmente, los mandatarios no mantuvieron una reunión a solas y compartieron un almuerzo de alrededor de una hora junto a sus respectivos equipos.

La cumbre se produce una semana después del auxilio financiero otorgado por Estados Unidos al gobierno argentino y en plena cuenta regresiva hacia las elecciones legislativas del 26 de octubre. Aunque se especulaba con posibles anuncios, desde el entorno presidencial advirtieron que no se esperan definiciones de peso.

Entre los temas en agenda figuran nuevos acuerdos comerciales, posibles inversiones y detalles adicionales del rescate financiero del Tesoro norteamericano. Un eventual acuerdo bilateral podría incluir la reducción o exención de aranceles para productos argentinos, hoy alcanzados por la tarifa base universal del 10% impuesta por Trump.

Habrá una avalancha de dólares. Nos van a salir los dólares hasta por las orejas”, se entusiasmó Milei antes de viajar, al referirse a la llegada de inversiones en distintos sectores de la economía. En la misma línea, el ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, anticipó que se trabaja en “un acuerdo comercial inédito” que otorgará acceso privilegiado de ciertos productos argentinos al mercado estadounidense.

La comitiva argentina estuvo integrada por el ministro de Economía, Luis Caputo –quien la semana pasada negoció en Washington los detalles del auxilio financiero–, la secretaria general de la Presidencia Karina Milei, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, el presidente del Banco Central Santiago Bausili, el canciller Gerardo Werthein y el embajador Alec Oxenford.

Milei y su equipo arribaron en la madrugada del martes a Washington y se alojaron en Blair House, la residencia oficial de huéspedes del presidente norteamericano. Desde allí se trasladaron en caravana hacia la Casa Blanca, con banderines de ambos países ondeando en los vehículos oficiales.

Por la tarde, Milei participará en la Sala Este de la Casa Blanca de una ceremonia donde Trump entregará –de manera póstuma– la Medalla de la Libertad al activista conservador Charlie Kirk, asesinado el 10 de septiembre pasado en Utah.

La delegación argentina tiene previsto regresar esta noche a Buenos Aires, con arribo estimado para el miércoles a las 8 de la mañana.

