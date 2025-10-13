Uno Santa Fe | Información General | rehenes

Hamás liberó los últimos 20 rehenes vivos secuestrados hace dos años: hay tres argentinos

Tres argentinos se incluían entre las personas que pasaron más de dos años cautivas en manos de la organización terrorista en la Franja de Gaza

13 de octubre 2025 · 17:31hs
Los rehenes israelíes pasaron 738 días privados de su libertad.

Foto: AP Photo/Ariel Schalit.

Los rehenes israelíes pasaron 738 días privados de su libertad.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, anunció este lunes la liberación de 20 rehenes en la Franja de Gaza. Se trata de las últimas personas que continuaban con vida a más de dos años del secuestro perpetrado por Hamás. Entre ellas hay tres argentinos.

El funcionario anunció el acuerdo a última hora del domingo y al día siguiente confirmó el regreso de quienes permanecían en cautiverio desde el 7 de octubre de 2023, cuando se desató la guerra. Mientras se llevaba a cabo el operativo, el mandatario recibió al presidente estadounidense Donald Trump y destacó su intervención para promover la resolución del conflicto en Medio Oriente.

En una primera etapa, siete personas cruzaron la frontera para volver a Israel durante la madrugada argentina. Más tarde, otras 13 siguieron el mismo camino. Fuentes oficiales confirmaron que el Estado los acompañará tanto a ellos como a sus familias en el proceso de rehabilitación después del encuentro.

¿Quiénes son los rehenes argentinos liberados en Gaza?

En la lista de rehenes difundida este lunes se destaca la presencia de los hermanos Ariel Cunio y David Cunio, de 28 y 35 años respectivamente. Este último estaba con sus hijas mellizas de 3 años y su esposa Sharon Aloni Cunio cuando fueron capturados. Las niñas y la mujer ya habían regresado en noviembre de 2023, en el marco de la primera tregua.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IsraeliPM/status/1977672986363871499&partner=&hide_thread=false

Por otra parte, Hamás también entregó a Eitan Horn, secuestrado junto a su hermano en Nir Oz. Ambos estuvieron cautivos hasta febrero pasado, cuando el mayor de ellos fue liberado. Ocho meses después, el hombre de 39 años también cruzó la frontera y volvió a Israel.

Ariel Cunio fue capturado en el mismo kibutz que el resto de sus familiares. En este caso, el joven estaba acompañado por su novia Arbel Yehoud, liberada el último 30 de enero.

En vísperas de la entrega de los rehenes, Netanyahu y su esposa Sara dejaron mensajes escritos para cada uno de ellos entre los elementos de un kit de bienvenida. El gobierno israelí preparó ropa y elementos personales como una computadora portátil, un teléfono celular y una tablet para que pudieran comunicarse después del traslado.

Netanyahu le agradeció a Trump

El primer ministro israelí y el presidente Isaac Herzog recibieron este lunes a Trump en el Aeropuerto Internacional Ben Gurión. Más tarde, el invitado visitó la Knéset, sede parlamentaria, donde participó de una sesión especial en su honor.

Netanyahu le agradeció públicamente al mandatario estadoundiense por "sus esfuerzos para expandir el círculo de paz, paz a través de la fuerza". El empresario norteamericano le propuso a su anfitrión que fuera a la conferencia que iba a brindar en Egipto, pero el funcionario no pudo reorganizar su agenda para viajar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IsraelMFA/status/1977687191003292005&partner=&hide_thread=false

Al margen de este encuentro, el Ministerio de Relaciones Exteriores publicó un comunicado sobre quienes "no sobrevivieron a la maldad de Hamás" en Gaza. "Mientras respiramos, casi por primera vez en 738 días, con el regreso de los rehenes capturados y torturados, lamentamos las pérdidas. Que sus familias se recuperen, que descansen en paz, que su recuerdo sea una bendición", manifestaron voceros del organismo.

El acuerdo que permitió la liberación este lunes incluye la entrega de los cuerpos de 28 personas fallecidas mientras estaban en manos de la organización terrorista. Al mismo tiempo, Israel liberará a 1.968 palestinos detenidos y 154 de ellos serán deportados.

rehenes Israel Hamás Franja de Gaza
Noticias relacionadas
La videollamada de los hermanos Cunio a su madre Silvia. Ariel y David permanecieron más de 700 días como rehenes

Los rehenes argentinos secuestrados por Hamás pudieron hablar con su familia

Trump encabezó la firma del acuerdo con Egipto, Qatar y Turquía para poner fin a la guerra en Gaza: Tenemos paz

Trump encabezó la firma del acuerdo con Egipto, Qatar y Turquía para poner fin a la guerra en Gaza: "Tenemos paz"

Adolfo Pérez Esquivel recibió el Premio Nobel de la Paz en 1980

Pérez Esquivel a Corina Machado: "¿Por qué llamaste a Estados Unidos para que invada Venezuela?"

El quini 6

¡Tres ganadores se repartieron más de $306.000.000 en el Quini 6!

Lo último

Explosión en una rotisería de barrio San José: Fue un error humano que casi nos cuesta la vida

Explosión en una rotisería de barrio San José: "Fue un error humano que casi nos cuesta la vida"

Marcelo Moretti se presentó en la sede de San Lorenzo y fue repudiado por los hinchas

Marcelo Moretti se presentó en la sede de San Lorenzo y fue repudiado por los hinchas

Scaloni dijo que Messi podría estar ante Puerto Rico: Si está en condiciones, jugará

Scaloni dijo que Messi podría estar ante Puerto Rico: "Si está en condiciones, jugará"

Último Momento
Explosión en una rotisería de barrio San José: Fue un error humano que casi nos cuesta la vida

Explosión en una rotisería de barrio San José: "Fue un error humano que casi nos cuesta la vida"

Marcelo Moretti se presentó en la sede de San Lorenzo y fue repudiado por los hinchas

Marcelo Moretti se presentó en la sede de San Lorenzo y fue repudiado por los hinchas

Scaloni dijo que Messi podría estar ante Puerto Rico: Si está en condiciones, jugará

Scaloni dijo que Messi podría estar ante Puerto Rico: "Si está en condiciones, jugará"

Francia empató ante Islandia y no pudo sellar su clasificación al Mundial

Francia empató ante Islandia y no pudo sellar su clasificación al Mundial

Así fue el emotivo reencuentro de los rehenes argentinos liberados en Gaza con sus familiares

Así fue el emotivo reencuentro de los rehenes argentinos liberados en Gaza con sus familiares

Ovación
¿A Unión le agarraron la mano o perdió su identidad?

¿A Unión le agarraron la mano o perdió su identidad?

Una nueva baja: Colón continúa con su limpieza interna

Una nueva baja: Colón continúa con su limpieza interna

En Colón, ¿habrá lugar para el Pulga Rodríguez para el 2026?

En Colón, ¿habrá lugar para el Pulga Rodríguez para el 2026?

Unión perdió terreno y peligra su lugar en zona de clasificación

Unión perdió terreno y peligra su lugar en zona de clasificación

Colón, atento al nivel que viene mostrando Sanguina en Ameliano

Colón, atento al nivel que viene mostrando Sanguina en Ameliano

Policiales
Murió un motociclista al chocar con un camión en la esquina de Peñaloza y Alberti

Murió un motociclista al chocar con un camión en la esquina de Peñaloza y Alberti

Detuvieron a un hombre de 43 años con un arma de guerra cargada con cinco balas en bulevar Pellegrini y 25 de Mayo

Detuvieron a un hombre de 43 años con un arma de guerra cargada con cinco balas en bulevar Pellegrini y 25 de Mayo

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Escenario
Laura Azcurra se presenta en Santa fe con Frida Viva la vida

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con "Frida Viva la vida"

An Espil & Cirilo Fernández llegan a HUB con toda la sensibilidad del jazz, pop y r&b

An Espil & Cirilo Fernández llegan a HUB con toda la sensibilidad del jazz, pop y r&b

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando El Desvelo

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando "El Desvelo"

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco En la Radio junto a todos sus éxitos

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco "En la Radio" junto a todos sus éxitos

Koino Yokan llega a Tribus con un show cargado de energía

Koino Yokan llega a Tribus con un show cargado de energía