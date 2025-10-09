Uno Santa Fe | El Mundo | Trump

Donald Trump podría viajar este fin de semana a Medio Oriente por el acuerdo sobre Gaza

Así lo indicó el presidente de Estados Unidos luego del acuerdo alcanzado con Hamás para la primera fase de un alto el fuego en Gaza y la liberación de rehenes

9 de octubre 2025 · 08:58hs
El presidente de Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicó ayer que podría viajar este fin de semana a Medio Oriente, ya que el acuerdo sobre Gaza está "muy cerca". "Las negociaciones van muy bien", dijo Trump en la Casa Blanca, y agregó: "Podría ir para allá en algún momento cerca del fin de semana".

Las conversaciones entre Israel y Hamás entraron el miércoles en su tercer día en el sitio turístico egipcio de Sharm el-Sheikh, en el mar Rojo.

El yerno del presidente Trump, Jared Kushner, participa en las negociaciones

Importantes funcionarios de Egipto, Qatar y Turquía se unieron a las negociaciones indirectas, las cuales también incluyen al enviado especial de Estados Unidos para Medio Oriente, Steve Witkoff, y al yerno del presidente Trump, Jared Kushner.

El presidente de Egipto, Abdel Fattah El-Sisi, invitó ayer a Trump a asistir a la ceremonia de firma de un potencial acuerdo, en caso de que las negociaciones en curso resulten exitosas. Mientras tanto, los enfrentamientos continúan en Gaza.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este miércoles que Israel y Hamás "firmaron la primera fase" del acuerdo de paz para Gaza propuesto por su administración.

Embed

"Me enorgullece anunciar que Israel y Hamás firmaron la primera fase de nuestro plan de paz. Esto significa que TODOS los rehenes serán liberados muy pronto, e Israel retirará sus tropas a una línea acordada como primer paso hacia una paz sólida, duradera y eterna", subrayó el mandatario en la red social Truth Social.

Celebró también lo que considera "un gran día" para Medio Oriente y agradeció a los países mediadores como Qatar, Egipto y Turquía "que trabajaron con nosotros para hacer realidad este acontecimiento histórico y sin precedentes".

"¡Bienaventurados los pacificadores", continuó Trump.

Trump Estados Unidos Donald Trump Gaza Medio Oriente Israel Hamás

Lo último

Spahn, sobre el bajón de Unión: No hay preocupación, hay ocupación

Spahn, sobre el bajón de Unión: "No hay preocupación, hay ocupación"

Este finde largo disfrutá de los beneficios de ConcorPass

Este finde largo disfrutá de los beneficios de ConcorPass

Santafesinos tuvieron una destacada actuación en Mar del Plata

Santafesinos tuvieron una destacada actuación en Mar del Plata

Último Momento
Spahn, sobre el bajón de Unión: No hay preocupación, hay ocupación

Spahn, sobre el bajón de Unión: "No hay preocupación, hay ocupación"

Este finde largo disfrutá de los beneficios de ConcorPass

Este finde largo disfrutá de los beneficios de ConcorPass

Santafesinos tuvieron una destacada actuación en Mar del Plata

Santafesinos tuvieron una destacada actuación en Mar del Plata

Llega la 1ª Maratón Lagunera del Club de Regatas Santa Fe

Llega la 1ª Maratón Lagunera del Club de Regatas Santa Fe

El Premio Nobel de Literatura 2025 es para el escritor húngaro László Krasznahorkai

El Premio Nobel de Literatura 2025 es para el escritor húngaro László Krasznahorkai

Ovación
Miguel Ángel Russo será velado en La Bombonera

Miguel Ángel Russo será velado en La Bombonera

Colón despidió con un sentido mensaje de reconocimiento a Miguel Russo

Colón despidió con un sentido mensaje de reconocimiento a Miguel Russo

El mensaje de Úbeda por la muerte de Russo: Maestro, amigo y hermano

El mensaje de Úbeda por la muerte de Russo: "Maestro, amigo y hermano"

Miguel Russo y su paso por Colón: una etapa que marcó el inicio de un técnico de elite

Miguel Russo y su paso por Colón: una etapa que marcó el inicio de un técnico de elite

Llega la 1ª Maratón Lagunera del Club de Regatas Santa Fe

Llega la 1ª Maratón Lagunera del Club de Regatas Santa Fe

Policiales
Seis detenidos en Ceres por narcomenudeo tras investigación de la PDI

Seis detenidos en Ceres por narcomenudeo tras investigación de la PDI

Tres jóvenes fueron aprehendidos tras arrojar piedras dentro del country Los Molinos en Recreo Sur

Tres jóvenes fueron aprehendidos tras arrojar piedras dentro del country Los Molinos en Recreo Sur

Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Detuvieron a Patito en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Detuvieron a "Patito" en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Escenario
Laura Azcurra se presenta en Santa fe con Frida Viva la vida

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con "Frida Viva la vida"

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Marcela Morelo regresa a Santa Fe con un show lleno de clásicos

Marcela Morelo regresa a Santa Fe con un show lleno de clásicos