Donald Trump podría viajar este fin de semana a Medio Oriente por el acuerdo sobre Gaza

Así lo indicó el presidente de Estados Unidos luego del acuerdo alcanzado con Hamás para la primera fase de un alto el fuego en Gaza y la liberación de rehenes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , indicó ayer que podría viajar este fin de semana a Medio Oriente , ya que el acuerdo sobre Gaza está "muy cerca". "Las negociaciones van muy bien", dijo Trump en la Casa Blanca, y agregó: "Podría ir para allá en algún momento cerca del fin de semana".

Las conversaciones entre Israel y Hamás entraron el miércoles en su tercer día en el sitio turístico egipcio de Sharm el-Sheikh, en el mar Rojo.

El yerno del presidente Trump, Jared Kushner, participa en las negociaciones

Importantes funcionarios de Egipto, Qatar y Turquía se unieron a las negociaciones indirectas, las cuales también incluyen al enviado especial de Estados Unidos para Medio Oriente, Steve Witkoff, y al yerno del presidente Trump, Jared Kushner.

El presidente de Egipto, Abdel Fattah El-Sisi, invitó ayer a Trump a asistir a la ceremonia de firma de un potencial acuerdo, en caso de que las negociaciones en curso resulten exitosas. Mientras tanto, los enfrentamientos continúan en Gaza.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este miércoles que Israel y Hamás "firmaron la primera fase" del acuerdo de paz para Gaza propuesto por su administración.

"Me enorgullece anunciar que Israel y Hamás firmaron la primera fase de nuestro plan de paz. Esto significa que TODOS los rehenes serán liberados muy pronto, e Israel retirará sus tropas a una línea acordada como primer paso hacia una paz sólida, duradera y eterna", subrayó el mandatario en la red social Truth Social.

Celebró también lo que considera "un gran día" para Medio Oriente y agradeció a los países mediadores como Qatar, Egipto y Turquía "que trabajaron con nosotros para hacer realidad este acontecimiento histórico y sin precedentes".

"¡Bienaventurados los pacificadores", continuó Trump.