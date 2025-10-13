Uno Santa Fe | El País | liberados

Quiénes son los tres argentinos liberados por Hamás después de dos años secuestrados en Gaza

Los hermanos Ariel y David Cunio, junto a Eitan Horn, fueron liberados este lunes en la tregua entre Israel y el grupo terrorista

13 de octubre 2025 · 09:23hs
Eitan Horn y los hermanos Ariel y David Cunio son los argentinos liberados

Tres argentinos fueron liberados este lunes a la madrugada por Hamás tras más de dos años presos en Gaza. Son los hermanos Ariel y David Cunio, y Eitan Horn. Su liberación fue en el marco de la primera etapa del acuerdo de alto el fuego impulsado por el presidente de EE. UU., Donald Trump, entre Israel y los terroristas.

Fueron liberados este lunes en el marco del primer acuerdo de tregua entre Israel y el grupo terrorista, tras haber sido capturados durante el ataque al kibutz Nir Oz el 7 de octubre de 2023.

argentinos liberados Gaza Israel Donald Trump1
Las camionetas de Cruz Roja que traslado a los rehens liberados.

Los argentinos liberados habían sido secuestrados el 7 de octubre de 2023

Los hermanos Cunio habían sido secuestrados el 7 de octubre de 2023, junto a otros miembros de su familia, cuando intentaban resguardarse en el cuarto seguro de la casa de David, en el kibutz Nir Oz.

Los atacantes incendiaron la vivienda para forzarlos a salir. Su familia fue una de las más afectadas por los secuestros: ocho personas fueron tomadas como rehenes. La esposa de David, Sharon Aloni Cunio, y sus dos hijas gemelas, junto a su hermana Danielle Aloni y su sobrina, fueron liberadas durante la tregua de noviembre de 2023. Más tarde, en enero, fue liberada Arbel Yehoud, novia de Ariel.

David y su hermano gemelo Eitan son reconocidos en el ámbito artístico: en 2013 participaron en la película Youth, presentada en la Berlinale, bajo la dirección de Tom Shoval, quien en 2025 estrenó Carta a David, un documental en homenaje al cineasta, premiado con el galardón Ofir.

Eitan Horn, también secuestrado en Nir Oz, permaneció cautivo hasta este lunes. Su hermano Iair había sido liberado en febrero y desde entonces reclamó con fuerza por su regreso. En marzo, Hamás difundió un video donde se veía a Eitan despidiéndose de su hermano.

“Es todo lo que esperábamos. Siempre tuvimos fe en que volvería”, dijo un primo suyo tras conocer la noticia de este lunes.

El kibutz Nir Oz fue uno de los lugares más golpeados durante el ataque del 7 de octubre de 2023.

liberados argentinos Hamás Gaza Donald Trump terroristas tregua
