Repercusiones en América Latina de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos

Manifestaciones de diferente tono entre los que apoyan la intervención y quienes condenan a Estados Unidos tras capturar a Nicolás Maduro

La intervención militar ejecutada por los Estados Unidos en territorio venezolano y la posterior confirmación de parte del presidente Donald Trump de la captura del dictador Nicolás Maduro generaron una fractura diplomática inmediata en América latina .

Mientras los gobiernos de corte liberal y conservador celebran el fin de lo que califican como una "dictadura criminal", los bloques de izquierda y las naciones con políticas de no intervención denuncian una violación flagrante a la soberanía regional.

Argentina

Javier Milei fue el primer líder regional en manifestar un respaldo absoluto a la acción estadounidense. A través de un comunicado oficial y declaraciones replicadas por la cadena Cadena 3, Milei calificó la jornada como un "día histórico para la libertad".

"Argentina respalda firmemente la ofensiva para restaurar la democracia. El mundo es hoy un lugar más seguro sin el foco de infección comunista en el Cono Sur".

La Cancillería argentina instruyó a la delegación argentina ante la OEA para formar un bloque de apoyo que reconozca un gobierno de transición de forma inmediata.

Pablo Quirno, canciller ministro de Relaciones Exteriores, sostuvo en declaraciones a medios argentinos que "Argentina apoya la restauración de la libertad. Estamos listos para colaborar en la asistencia humanitaria y la reconstrucción económica del país hermano".

Colombia

Gustavo Petro, presidente de Colombia, mantiene una postura de rechazo frontal. Según reportes de Página 12 e Infobae Colombia, Petro alertó sobre el riesgo de una guerra civil prolongada y el impacto en la seguridad fronteriza.

"Han atacado a Venezuela violando todo tratado internacional. Colombia reitera que la paz regional es el único camino; la intervención armada solo traerá más dolor al pueblo venezolano", dijo Petro en declaraciones a medios colombianos.

Rosa Yolanda Villavicencio, Canciller colombiana, solicitó una reunión urgente de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) para exigir garantías sobre la vida de los detenidos y el cese de los bombardeos.

México

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, siguiendo la Doctrina Estrada de no intervención, la mandataria mexicana condenó el uso de la fuerza. Según informes de Ecoportal y La Jornada, Sheinbaum ha instado a la ONU a tomar el control de la situación para evitar una catástrofe humanitaria.

"México no apoya ninguna intervención militar extranjera. La soberanía de las naciones es inviolable y los conflictos deben resolverse mediante el diálogo, no con ataques de precisión o capturas extrajudiciales", dijo la mandataria según el reporte.

La palabra del presidente de Brasil

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, manifestó su "profunda preocupación" e intentó posicionarse como mediador, aunque su relación con Maduro se había enfriado en los meses previos. Reportes de Resumen Latinoamericano indican que Lula advirtió sobre las "consecuencias impredecibles" de este unilateralismo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/LulaOficial/status/2007436536590012845&partner=&hide_thread=false Os bombardeios em território venezuelano e a captura do seu presidente ultrapassam uma linha inaceitável. Esses atos representam uma afronta gravíssima à soberania da Venezuela e mais um precedente extremamente perigoso para toda a comunidade internacional.



Atacar países, em… — Lula (@LulaOficial) January 3, 2026

"Brasil siempre defenderá la autodeterminación. Una intervención de esta magnitud sin el aval del Consejo de Seguridad de la ONU abre un precedente peligroso para todos los países del Sur Global", sostuvo Lula en declaraciones oficiales.

Panamá

Javier Martínez-Acha (canciller): el gobierno panameño ha adoptado una postura de "neutralidad activa", centrando sus esfuerzos en garantizar la seguridad del Canal de Panamá ante posibles represalias o inestabilidad en las rutas marítimas del Caribe.

Voces de la oposición de Venezuela y organismos internacionales

María Corina Machado, líder de la oposición venezolana y Premio Nobel de la Paz 2026: aunque su ubicación se mantiene reservada por razones de seguridad, se difundieron mensajes donde llama a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) a no ofrecer resistencia y a facilitar una transición pacífica.

Albert Ramdin, secretario general de la OEA, convocó a una sesión extraordinaria del Consejo Permanente. Sostuvo que la "responsabilidad de proteger" ha sido invocada de facto ante las denuncias de crímenes de lesa humanidad y narcotráfico que pesaban sobre el gobierno de Maduro.

Qué dicen algunos expertos Internacionales

Arantxa Tirado, politóloga y experta en geopolítica calificó el suceso en declaraciones para RT y medios alternativos como un "golpe de fuerza imperialista" que busca retomar el control de los recursos energéticos venezolanos bajo la fachada de la lucha contra el narcotráfico.

Andrés Oppenheimer, analista internacional de CNN/Miami Herald, reportó que la captura de Maduro representa el "punto de no retorno" para la influencia de China y Rusia en la región, destacando que la rapidez de la operación sorprendió incluso a los servicios de inteligencia de los aliados de Caracas.

Damián Pachter, periodista y analista de seguridad argentino confirmó desde Tel Aviv que la inteligencia israelí colaboró en la geolocalización de los búnkeres en Fuerte Tiuna, lo que permitió a la Delta Force ejecutar la captura con un mínimo de bajas civiles.

Situación de fronteras

En Colombia, en el norte de Santander, el ejército colombiano incrementó el nivel de alerta en los pasos fronterizos de Cúcuta ante el temor de una oleada masiva de desplazados o el ingreso de grupos irregulares venezolanos.

En Brasil, en Roraima, se reporta el cierre preventivo de la frontera en Pacaraima para evitar el flujo descontrolado de civiles en medio del caos operativo en Caracas.

Qué está ocurriendo en Caracas

Diosdado Cabello, ministro del Interior, Justicia y Paz del régimen dictatorial, tras los ataques, intenta movilizar a las milicias a través de transmisiones de emergencia en redes sociales, operando desde ubicaciones móviles para evitar el rastreo de inteligencia electrónica.

Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa, se encuentra bajo resguardo en una base en el interior del país, intentando mantener la cohesión de la FANB ante el vacío de poder en Caracas.