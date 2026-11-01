Elecciones en EE.UU.: Trump ante el riesgo de perder el Congreso y una prueba decisiva para su liderazgo

Este martes 3 de noviembre, la votación de medio término definirá la nueva composición del Congreso estadounidense, en un escenario de creciente desgaste político, malestar económico y tensiones institucionales que pueden marcar el rumbo de los últimos dos años de gobierno.

El presidente Donald Trump está empezando a descubrir que ganar una elección presidencial no equivale a tener un cheque en blanco para gobernar. El próximo martes 3 de noviembre, los estadounidenses renovarán el Congreso en unos comicios que pueden convertirse en el primer límite institucional serio a su segundo mandato. Está en juego su capacidad para imponer la agenda, mantener el control de su partido y preparar el terreno para la sucesión del trumpismo.

El desgaste es evidente. Según el Pew Research Center, apenas el 30 por ciento de los estadounidenses aprueba su gestión, mientras que el 68 por ciento la desaprueba. La erosión también alcanza a sectores que integraron su coalición electoral de 2024. Los jóvenes, los votantes latinos y parte del electorado independiente habían acompañado su promesa de recuperar el poder adquisitivo y reducir el costo de vida. Hoy muestran señales de distanciamiento. La promesa económica que amplió su base electoral amenaza con convertirse en el principal factor de su debilitamiento.

El deterioro del poder adquisitivo explica buena parte del problema. Los aranceles que Trump presentó como instrumento para proteger la industria estadounidense terminaron trasladando costos a empresas y consumidores. La guerra contra Irán agregó presión sobre los precios de la energía. Según el Council on Foreign Relations, los aranceles podrían representar una carga promedio de unos 920 dólares por hogar durante 2026. La política exterior dejó de ser una discusión reservada a Washington: ahora también se mide en el precio de la nafta y en la cuenta del supermercado.

Ese vínculo entre política internacional y economía doméstica es especialmente delicado para la Casa Blanca. Trump construyó su identidad política sobre la promesa de terminar con las guerras costosas y concentrar los recursos estadounidenses en los problemas internos. La intervención militar contra Irán tensiona ese relato y expone los costos de una política exterior que sigue comprometiendo recursos e intereses estratégicos.

La inmigración continúa siendo un activo electoral republicano, aunque tampoco ofrece garantías. Trump convirtió al ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) en la principal herramienta de su ofensiva contra la inmigración irregular, ampliando los operativos de detención y deportación. Las redadas en ciudades estadounidenses, las detenciones en espacios públicos y las denuncias por uso excesivo de la fuerza colocaron a la agencia en el centro de una creciente controversia.

El endurecimiento de los controles fronterizos conserva el respaldo de una parte importante del electorado republicano, pero los métodos del ICE generan resistencias incluso entre quienes apoyan una política migratoria restrictiva. El desafío presidencial es evitar que una de sus principales promesas de campaña termine erosionando el respaldo de los votantes moderados.

Actualmente, los republicanos controlan ambas cámaras del Congreso. En la Cámara de Representantes tienen una mayoría muy ajustada, con 219 bancas frente a 214 demócratas y dos vacantes. En el Senado cuentan con 53 escaños frente a 47 de los demócratas y sus aliados independientes. La oposición necesita ganar al menos tres bancas netas para recuperar Diputados y cuatro para conquistar el Senado. Distintas proyecciones señalan a la Cámara baja como el terreno más favorable para los demócratas, mientras que la disputa por el Senado presenta mayores dificultades.

Para Trump, perder la Cámara de Representantes significaría entrar en una etapa política completamente distinta. Los demócratas recuperarían el control de las comisiones parlamentarias, podrían citar funcionarios, solicitar documentos y abrir investigaciones sobre la administración. La posibilidad de un nuevo impeachment volvería a ocupar el centro de la discusión. Aunque una destitución requeriría una mayoría de dos tercios en el Senado, prácticamente imposible en las condiciones actuales, la oposición tendría herramientas para someter al presidente a un escrutinio permanente y condicionar sus últimos dos años de mandato.

La tensión también alcanza al terreno electoral. El Departamento de Justicia impulsó demandas e investigaciones sobre los procedimientos de votación en distintos estados, entre ellos California y Alaska. Algunas iniciativas fueron rechazadas por tribunales federales, que cuestionaron la autoridad del gobierno para intervenir en la administración electoral estatal. El dato merece atención porque la discusión sobre la legitimidad de los resultados comenzó antes de que se abrieran las urnas. La disputa por las reglas electorales forma parte de un conflicto institucional más amplio, que podría intensificarse si el resultado resulta adverso para los republicanos.

Una eventual recuperación demócrata también tendría consecuencias internacionales. La oposición podría exigir explicaciones sobre la guerra contra Irán, condicionar partidas presupuestarias y revisar decisiones vinculadas con Ucrania, Rusia e Israel. No podría reemplazar al presidente en la conducción diplomática o militar, pero sí aumentar el costo legislativo de sus decisiones. La política exterior de Trump tendría que convivir con un Congreso menos dispuesto a respaldar sus iniciativas sin supervisión.

Los demócratas, sin embargo, tampoco llegan con una alternativa política completamente consolidada. Su principal ventaja es el rechazo a Trump y la posibilidad de reunir a votantes muy diferentes alrededor de un objetivo común. Recuperar el Congreso les permitiría bloquear iniciativas presidenciales y reconstruir su posición institucional, pero no resolvería automáticamente sus problemas de liderazgo, identidad y proyecto económico. Una victoria parlamentaria no equivale todavía a una propuesta de gobierno para 2028.

Esa fecha es precisamente la que convierte estas elecciones en algo más importante para Trump. Por la limitación constitucional de dos mandatos presidenciales, no podrá volver a competir por la Casa Blanca. Su desafío consiste ahora en determinar quién heredará su movimiento y bajo qué condiciones. Una victoria republicana reforzaría su capacidad de arbitraje dentro del partido. Una derrota importante aceleraría la disputa entre quienes pretenden continuar su proyecto y quienes consideran que el trumpismo necesita una nueva conducción.

Este martes se definirá cuánto poder conserva Trump para terminar su presidencia en sus propios términos. Pero también empezará a discutirse qué queda del trumpismo cuando su principal conductor ya no pueda competir por la Casa Blanca. La pregunta de fondo es si el movimiento que transformó al Partido Republicano tiene capacidad para sobrevivir a su fundador o si su principal fortaleza terminó siendo también su mayor vulnerabilidad: depender de un solo hombre.