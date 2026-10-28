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Las peores catástrofes ferroviarias en la historia de España: una cronología fatídica

Tragedias ferroviarias que marcaron el transporte en el país: un repaso cronológico por los peores accidentes de trenes desde 1944

28 de octubre 2026 · 10:27hs
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Otra catástrofe ferroviaria en la historia de España

Otra catástrofe ferroviaria en la historia de España
Las peores catástrofes ferroviarias en la historia de España: una cronología fatídica

La historia ferroviaria de España está marcada por graves siniestros que han dejado una profunda huella en la memoria colectiva. Desde catástrofes históricas envueltas en censura hasta trágicos accidentes de alta velocidad, las vías del país han sido escenario de dolorosas colisiones y descarrilamientos que impulsaron estrictas revisiones de seguridad.

Cronología de los principales accidentes de trenes

Torre del Bierzo (León)

  • 3 de enero de 1944

Choque dentro de un túnel entre un tren correo, una locomotora en maniobras y un tren de mercancías. La cifra oficial fue de 78 muertos, aunque se estima que las víctimas reales fueron muchas más debido a la ocultación del régimen franquista.

El Cuervo (Sevilla)

  • 21 de julio de 1972

Colisión frontal entre un ferrobús que cubría la ruta Cádiz-Sevilla y un tren expreso procedente de Madrid. El devastador impacto causó la muerte de 86 personas y dejó 112 heridos.

Metro de Valencia

  • 3 de julio de 2006

El descarrilamiento de un convoy de Metrovalencia debido a exceso de velocidad en una curva provocó 43 muertes y dejó a 47 personas heridas, convirtiéndose en uno de los peores accidentes en redes metropolitanas.

Angrois (Santiago de Compostela)

  • 24 de julio de 2013

Un tren Alvia que conectaba Madrid con Ferrol descarriló al tomar la curva de A Grandeira por exceso de velocidad. El siniestro dejó 80 víctimas mortales y 145 heridos, siendo el primer accidente mortal en una línea de alta velocidad en España.

Adamuz (Córdoba)

  • 18 de enero de 2026

Colisión entre un tren de Iryo procedente de Málaga y un Alvia con destino a Huelva a la altura de Adamuz, un tramo que dejó un total de 46 fallecidos y conmocionó al sector del transporte de alta velocidad.

Urda (Toledo)

  • 28 de octubre de 2026

Choque frontal y lateral entre un tren de alta velocidad de Iryo y otro de Renfe que dejó al menos 64 fallecidos, consolidándose como una de las mayores catástrofes ferroviarias recientes en el país.

ferroviaria España Trenes historia catástrofes
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