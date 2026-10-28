Uno Santa Fe | El Mundo | tren

Otro accidente de tren en España: más de 64 fallecidos y decenas de heridos en un nuevo choque ferroviario

Se trata de un tren de Renfe y otro de Iryo, que colisionaron en Toledo. Una de las formaciones cayó por un terraplén

28 de octubre 2026 · 07:48hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Otro accidente de tren en España: casi 64 fallecidos en un nuevo choque entre dos formaciones

Otro accidente de tren en España: casi 64 fallecidos en un nuevo choque entre dos formaciones

Un nuevo accidente ferroviario ocurrió este miércoles en España, en la provincia de Toledo, al sur de Madrid. Según la última actualización de Emergencias de Castilla La Mancha, el número de víctimas que viajaba en el tren asciende a más 64 personas.

Se trata de un tren de Renfe y otro de Iryo, que colisionaron poco después de las 9:00 (hora local) en la línea del AVE Madrid-Sevilla, a la altura de Urda.

Esto provocó el descarrilamiento de dos vagones de Iryo, que cayeron por un terraplén, según informó un portavoz del Gobierno en la región de Castilla-La Mancha, quien añadió que aún se estaban determinando la causa y el número de heridos.

Debido a esto, el presidente español, Pedro Sánchez, y otros miembros del Ejecutivo suspendieron las agendas que tenían previstas para este miércoles.

“Consternado ante el grave accidente de trenes en Toledo. Permanezco en constante contacto con el ministro de Transportes, Oscar Puente, y con el presidente de Castilla-La Mancha, Garcia Page”, publicó Sánchez.

Más de 64 víctimas fatales y decenas de heridos

“Los servicios de emergencia están trabajando sobre el terreno para atender a las personas afectadas y garantizar su seguridad, en coordinación con todas las administraciones implicadas. Mi cariño, solidaridad y apoyo a todas las víctimas y sus familias”, agregó.

El evento obligó a suspender la circulación en la línea de alta velocidad que conecta Madrid con la región de Andalucía, informó el miércoles el gestor ferroviario Adif.

“Se encuentra interrumpida la circulación en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía por un alcance entre dos trenes”, dijo Adif en una publicación en la red social X.

La empresa ferroviaria Adif informó que el incidente se produjo entre las localidades de Mora y Orgaz. Manuel Galán, alcalde de Urda, cerca de la ciudad de Toledo, declaró que los servicios de emergencia le pidieron que preparara un pabellón deportivo para acoger a los heridos.

tren España accidente ferroviario víctimas
Noticias relacionadas
Versión de fuga. Crece la sospecha de que Bolsonaro huyó a Estados Unidos a través de Argentina, aunque no hay registros formales.

Escándalo en Brasil: la policía busca a Flávio Bolsonaro y sospechan que huyó a Estados Unidos

León XIV confirmó su inminente visita a Latinoamérica

El papa León XIV confirmó en sus redes que en noviembre visitará la Argentina

Elecciones en Brasil: Bolsonaro quiere pedir la anulación de los votos

Elecciones en Brasil: Bolsonaro quiere pedir la anulación de los votos

Lula seguirá al frente de Brasil y va por un cuarto mandato.

Lula habló tras el triunfo en Brasil: "Participé de muchas elecciones y nunca vi tanta mentira"

Lo último

El curioso caso de Pier Barrios en Colón: de referente a relegado por Delfino

El curioso caso de Pier Barrios en Colón: de referente a relegado por Delfino

Colón espera por el Reducido: la visita del Papa podría retrasar el inicio de los playoffs

Colón espera por el Reducido: la visita del Papa podría retrasar el inicio de los playoffs

Saltó todo por los aires: el relato un pasajero que viajaba en uno de los trenes que colisionaron en España

"Saltó todo por los aires": el relato un pasajero que viajaba en uno de los trenes que colisionaron en España

Último Momento
El curioso caso de Pier Barrios en Colón: de referente a relegado por Delfino

El curioso caso de Pier Barrios en Colón: de referente a relegado por Delfino

Colón espera por el Reducido: la visita del Papa podría retrasar el inicio de los playoffs

Colón espera por el Reducido: la visita del Papa podría retrasar el inicio de los playoffs

Saltó todo por los aires: el relato un pasajero que viajaba en uno de los trenes que colisionaron en España

"Saltó todo por los aires": el relato un pasajero que viajaba en uno de los trenes que colisionaron en España

Unión busca recuperarse en Mendoza ante Gimnasia en la Reserva

Unión busca recuperarse en Mendoza ante Gimnasia en la Reserva

Se completó la quinta fecha del Torneo Oficial de damas

Se completó la quinta fecha del Torneo Oficial de damas

Ovación
Murió Eulalia Marzetti, la mamá de Lionel Scaloni

Murió Eulalia Marzetti, la mamá de Lionel Scaloni

El mensaje de Chiqui Tapia a Lionel Scaloni: Todo un país te abraza

El mensaje de Chiqui Tapia a Lionel Scaloni: "Todo un país te abraza"

Comienzan los cruces de semifinales en el Regional del Litoral

Comienzan los cruces de semifinales en el Regional del Litoral

La Reserva de Colón recibe a San Martín (SJ) en un duelo clave para salir del fondo

La Reserva de Colón recibe a San Martín (SJ) en un duelo clave para salir del fondo

Movida jornada en los reprogramados de la fecha 9 del Clausura Lautaro Fagioli

Movida jornada en los reprogramados de la fecha 9 del Clausura Lautaro Fagioli

Policiales
Asesinaron a un joven de 21 años de una puñalada en el cuello y aprehendieron a su expareja

Asesinaron a un joven de 21 años de una puñalada en el cuello y aprehendieron a su expareja

Alejandra: aprehendieron a un hombre investigado por tentativa de homicidio hiriendo de gravedad a una mujer

Alejandra: aprehendieron a un hombre investigado por tentativa de homicidio hiriendo de gravedad a una mujer

La Guardia: la Policía secuestró 370 metros de cables robados en un predio de acopio en la Bajada Distéfano

La Guardia: la Policía secuestró 370 metros de cables robados en un predio de acopio en la Bajada Distéfano

Escenario
Estelares vuelve a Santa Fe: se presenta en Tribus para celebrar más de 30 años de trayectoria

Estelares vuelve a Santa Fe: se presenta en Tribus para celebrar más de 30 años de trayectoria

U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

Insert Festival revela su line up y posiciona a Santa Fe en el mapa de la música urbana

Insert Festival revela su line up y posiciona a Santa Fe en el mapa de la música urbana

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026