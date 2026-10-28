Otro accidente de tren en España: más de 64 fallecidos y decenas de heridos en un nuevo choque ferroviario

Se trata de un tren de Renfe y otro de Iryo, que colisionaron en Toledo. Una de las formaciones cayó por un terraplén

Otro accidente de tren en España: casi 64 fallecidos en un nuevo choque entre dos formaciones

Un nuevo accidente ferroviario ocurrió este miércoles en España , en la provincia de Toledo, al sur de Madrid . Según la última actualización de Emergencias de Castilla La Mancha, el número de víctimas que viajaba en el tren asciende a más 64 personas.

Se trata de un tren de Renfe y otro de Iryo, que colisionaron poco después de las 9:00 (hora local) en la línea del AVE Madrid-Sevilla, a la altura de Urda.

Esto provocó el descarrilamiento de dos vagones de Iryo, que cayeron por un terraplén, según informó un portavoz del Gobierno en la región de Castilla-La Mancha, quien añadió que aún se estaban determinando la causa y el número de heridos.

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Debido a esto, el presidente español, Pedro Sánchez, y otros miembros del Ejecutivo suspendieron las agendas que tenían previstas para este miércoles.

“Consternado ante el grave accidente de trenes en Toledo. Permanezco en constante contacto con el ministro de Transportes, Oscar Puente, y con el presidente de Castilla-La Mancha, Garcia Page”, publicó Sánchez.

Consternado ante el grave accidente de trenes en Toledo. Permanezco en constante contacto con el ministro de Transportes, @oscar_puente_, y con el presidente de Castilla-La Mancha, @garciapage. Los servicios de emergencia están trabajando sobre el terreno para atender a las personas afectadas y garantizar su seguridad, en coordinación con todas las administraciones implicadas.Mi cariño, solidaridad y apoyo a todas las víctimas y sus familias. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 28, 2026

Más de 64 víctimas fatales y decenas de heridos

“Los servicios de emergencia están trabajando sobre el terreno para atender a las personas afectadas y garantizar su seguridad, en coordinación con todas las administraciones implicadas. Mi cariño, solidaridad y apoyo a todas las víctimas y sus familias”, agregó.

El evento obligó a suspender la circulación en la línea de alta velocidad que conecta Madrid con la región de Andalucía, informó el miércoles el gestor ferroviario Adif.

“Se encuentra interrumpida la circulación en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía por un alcance entre dos trenes”, dijo Adif en una publicación en la red social X.

La empresa ferroviaria Adif informó que el incidente se produjo entre las localidades de Mora y Orgaz. Manuel Galán, alcalde de Urda, cerca de la ciudad de Toledo, declaró que los servicios de emergencia le pidieron que preparara un pabellón deportivo para acoger a los heridos.