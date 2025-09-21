Uno Santa Fe | El Mundo | papa

El papa León XIV lanzó un fuerte mensaje por la paz en Medio Oriente: "No hay futuro basado en la violencia"

El Papa se refirió a las imágenes de los palestinos que huyeron de la ciudad de Gaza tras la orden de evacuación del ejército israelí

21 de septiembre 2025 · 11:24hs
El papa León XIV se dirigió a las agrupaciones presentes en la plaza San Pedro para apoyar la paz en Gaza

El papa León XIV se dirigió a las agrupaciones presentes en la plaza San Pedro para apoyar la paz en Gaza

El papa León XIV, luego de la tradicional oración del ángelus de este domingo, hizo un nuevo y conmovedor llamado por la paz en Oriente Medio, una “tierra martirizada”. El Papa se refirió a las imágenes de los palestinos que huyeron de la ciudad de Gaza tras la orden de evacuación del ejército israelí.

papa León XIV Gaza paz ángelus

El líder de la Iglesia Católica se dirigió a las asociaciones católicas que manifestaron su compromiso con la población de la Franja de Gaza y que estuvieron presentes en la Plaza de San Pedro. El Papa expresó su aprecio por la iniciativa de dichas agrupaciones, las cuales “en toda la Iglesia expresan cercanía a los hermanos y hermanas que sufren en esa tierra martirizada”.

"Los pueblos necesitan paz: quien los ama trabaja por la paz", dijo el Papa

En su discurso, León XIV fue contundente: "Con ustedes y con los pastores de las Iglesias de Tierra Santa repito: no hay futuro basado en la violencia, en el exilio forzoso, en la venganza. Los pueblos necesitan paz: quien los ama de verdad, trabaja por la paz”.

Además, el Papa saludó a los peregrinos de distintas diócesis, así como a los sacerdotes de la Compañía de Jesús. También, brindó un especial recuerdo a los enfermos de Alzheimer y a quienes padecen ataxia, en el marco del Día Mundial de ambas enfermedades. Por último, saludó a distintas agrupaciones y fundaciones que se encontraban en la Plaza de San Pedro.

Embed
papa León XIV ángelus Paz Gaza Medio Oriente

Lo último

Nueva Pompeya: un aprehendido con un arma de guerra y 42 balas

Nueva Pompeya: un aprehendido con un arma de guerra y 42 balas

Comicios del 26 de octubre: arrancó este domingo la difusión de los spots de campaña

Comicios del 26 de octubre: arrancó este domingo la difusión de los spots de campaña

Tomás Etcheverry debió abandonar en cuartos de final por lesión

Tomás Etcheverry debió abandonar en cuartos de final por lesión

Último Momento
Nueva Pompeya: un aprehendido con un arma de guerra y 42 balas

Nueva Pompeya: un aprehendido con un arma de guerra y 42 balas

Comicios del 26 de octubre: arrancó este domingo la difusión de los spots de campaña

Comicios del 26 de octubre: arrancó este domingo la difusión de los spots de campaña

Tomás Etcheverry debió abandonar en cuartos de final por lesión

Tomás Etcheverry debió abandonar en cuartos de final por lesión

El dato que ilusiona a Unión pensando en lo que se viene

El dato que ilusiona a Unión pensando en lo que se viene

A Unión le cuesta más jugando como local y los números así lo indican

A Unión le cuesta más jugando como local y los números así lo indican

Ovación
Colapinto sufrió un choque por parte de Albon y finalizó 19° en el GP de Azerbaiyán

Colapinto sufrió un choque por parte de Albon y finalizó 19° en el GP de Azerbaiyán

Colapinto: El choque con Albon me complicó la vida

Colapinto: "El choque con Albon me complicó la vida"

Verstappen no tuvo rivales en Bakú y ganó el GP de Azerbaiyán

Verstappen no tuvo rivales en Bakú y ganó el GP de Azerbaiyán

Alma Juniors se consagró campeón de la Copa Santa Fe

Alma Juniors se consagró campeón de la Copa Santa Fe

Se bajó el telón de la fase regular del Torneo Oficial de hockey

Se bajó el telón de la fase regular del Torneo Oficial de hockey

Policiales
Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Agenda Santa Fe: vuelve la Noche de los Museos y se suman diversas propuestas

Agenda Santa Fe: vuelve la "Noche de los Museos" y se suman diversas propuestas

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná