Uno Santa Fe | El Mundo | Israel

Operación "Escudo de Judá": Israel pulverizó el búnker de máxima seguridad de Jameneí en Teherán

En una demostración de fuerza tecnológica sin precedentes, la Fuerza Aérea de Israel destruyó esta madrugada el complejo subterráneo de mando en Irán

6 de marzo 2026 · 09:43hs
Impacto en la capital de Irán: una civil observa desde una terraza las columnas de humo tras los ataques aéreos de Israel sobre centros estratégicos en Teherán.

Impacto en la capital de Irán: una civil observa desde una terraza las columnas de humo tras los ataques aéreos de Israel sobre centros estratégicos en Teherán.

Con un video de unos pocos segundos, las fuerzas militares de Israel aseguraron haber destrozado por completo el complejo del ayatolá Alí Jameneí, asesinado el sábado pasado en la operación que dio comienzo a la guerra en Irán en un ataque conjunto con EE. UU.

“Unos 50 aviones de combate de la Fuerza Aérea israelí desmantelaron el búnker militar subterráneo de Jameneí debajo del complejo de liderazgo del régimen iraní en Teherán”, indicaron en sus redes sociales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/IDF/status/2029878769142358298&partner=&hide_thread=false

La operación contó con la participación de 50 cazas de combate que lanzaron alrededor de 100 bombas de penetración profunda sobre el "Complejo de Liderazgo" en el centro de la capital iraní.

El objetivo: un búnker diseñado para resistir ataques nucleares y convencionales de gran escala, que se extendía bajo varias calles de la ciudad.

Inteligencia: el ataque fue posible gracias al mapeo detallado de las unidades de inteligencia 8200 y 9900, que localizaron los puntos de entrada y los nodos de ventilación del complejo.

Estado de situación: aunque Jameneí fue eliminado en el ataque del sábado pasado antes de poder refugiarse allí, las FDI confirmaron que el búnker seguía siendo utilizado por altos mandos de la Guardia Revolucionaria para dirigir operaciones contra Israel y bases de EE. UU.

El vacío de poder en Irán y la postura de Trump

La destrucción física de este centro de mando simboliza el colapso de la estructura de control del régimen.

Mientras Irán atraviesa un luto de 40 días, el presidente Donald Trump ya ha intervenido políticamente, calificando como "inaceptable" la posible llegada al poder de Mojtaba Jameneí (hijo del fallecido líder) y exigiendo un liderazgo que traiga "armonía y paz".

Por el momento, el ayatolá Ali Reza Arafi ha sido señalado como la figura que encabeza la transición religiosa y política en este momento de extrema fragilidad.

Los mercados globales enfrentan una alta incertidumbre y las defensas antiaéreas en toda la región permanecen en alerta máxima.

Israel Irán Ali Jamenei EE. UU. Teherán
Noticias relacionadas
Israel atacó con drones en Líbano y logró matar a un líder de Hamás.

Murió un líder de Hamás en un bombardeo israelí en el norte del Líbano

jueves negro: iran ataco un barco petrolero de ee. uu. y extiende sus misiles hacia qatar y azerbaiyan

Jueves Negro: Irán atacó un barco petrolero de EE. UU. y extiende sus misiles hacia Qatar y Azerbaiyán

Mahmoud Ahmadinejad, expresidente de Irán, también cayó en el ataque de Israel y Estados Unidos

Medios israelíes informaron que el expresidente iraní Mahmoud Ahmadinejad también murió en el ataque

Israel está recibiendo bombardeos de Irán, y lanzó una campaña ofensiva contra Hezbolá

Israel lanzó una ofensiva contra Hezbolá y advirtió que serán "muchos días" de combate

Lo último

Unión tiene un déficit mensual de 300.000 dólares

"Unión tiene un déficit mensual de 300.000 dólares"

Intenso fin de semana tendrá la Liga Nacional Masculina

Intenso fin de semana tendrá la Liga Nacional Masculina

Histórico: EE. UU. y Venezuela restablecen relaciones diplomáticas tras siete años de ruptura

Histórico: EE. UU. y Venezuela restablecen relaciones diplomáticas tras siete años de ruptura

Último Momento
Unión tiene un déficit mensual de 300.000 dólares

"Unión tiene un déficit mensual de 300.000 dólares"

Intenso fin de semana tendrá la Liga Nacional Masculina

Intenso fin de semana tendrá la Liga Nacional Masculina

Histórico: EE. UU. y Venezuela restablecen relaciones diplomáticas tras siete años de ruptura

Histórico: EE. UU. y Venezuela restablecen relaciones diplomáticas tras siete años de ruptura

Operación Escudo de Judá: Israel pulverizó el búnker de máxima seguridad de Jameneí en Teherán

Operación "Escudo de Judá": Israel pulverizó el búnker de máxima seguridad de Jameneí en Teherán

Fuerte reclamo contra la cadena de gimnasios Fortress: denuncian cheques rechazados y una deuda de cinco meses

Fuerte reclamo contra la cadena de gimnasios Fortress: denuncian cheques rechazados y una deuda de cinco meses

Ovación
Villa Dora cayó de visitante por la Liga Argentina Femenina

Villa Dora cayó de visitante por la Liga Argentina Femenina

La santafesina Claudia Loza tendrá su revancha en Paraná

La santafesina Claudia Loza tendrá su revancha en Paraná

Todo listo para la primera fecha del campeonato en San Jorge

Todo listo para la primera fecha del campeonato en San Jorge

Intenso fin de semana tendrá la Liga Nacional Masculina

Intenso fin de semana tendrá la Liga Nacional Masculina

Los Pumas realizarán una nueva concentración en Londres

Los Pumas realizarán una nueva concentración en Londres

Policiales
Se llevaron computadoras y un dron de la casa de una funcionaria municipal y escaparon en un auto

Se llevaron computadoras y un dron de la casa de una funcionaria municipal y escaparon en un auto

Emboscaron y asesinaron a un hombre a balazos en la madrugada en la ciudad de Recreo

Emboscaron y asesinaron a un hombre a balazos en la madrugada en la ciudad de Recreo

Una captura compleja y exitosa: revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante Turu Mendieta en Bº Las Flores

Una captura "compleja y exitosa": revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante "Turu" Mendieta en Bº Las Flores

Escenario
Vanda Krai vuelve a Santa Fe con She Loves 90s, un homenaje al pop rock femenino

Vanda Krai vuelve a Santa Fe con "She Loves 90s", un homenaje al pop rock femenino

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Gran Hermano Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

"Gran Hermano" Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos