Escalada en el Líbano: Israel lanza su 26.ª oleada de bombardeos sobre el bastión de Hezbolá en Beirut

La operación fue precedida por órdenes de evacuación masiva emitidas por el ejército de israel en el Líbano

6 de marzo 2026 · 08:18hs
El ataque de Israel contra centros de Hezbolá en Líbano

En lo que se describe como una de las noches más intensas desde el reinicio de las hostilidades, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) ejecutaron durante la madrugada de este viernes una operación aérea masiva contra objetivos de Hezbolá en Dahiyeh, el suburbio sur de Beirut en Líbano.

La ofensiva, denominada por las FDI como una "ola de ataques a gran escala", se produce en un contexto de guerra abierta tras la ruptura del alto el fuego a principios de esta semana.

ataque Líbano

Objetivos alcanzados y balance de daños en Beirut

Según el comunicado oficial del mando militar israelí, los ataques de esta madrugada se centraron en desarticular la capacidad logística y de mando de la organización chií:

Sede del Consejo Ejecutivo: fue destruido el edificio que servía como núcleo administrativo y de toma de decisiones de Hezbolá.

Infraestructura de drones: se confirmó el impacto en un almacén de vehículos aéreos no tripulados (UAV), utilizados por la milicia para incursiones en territorio israelí.

Edificios de gran altura: diez estructuras fueron derribadas tras ser identificadas como centros de mando o depósitos de armamento.

Situación humanitaria y evacuaciones

La operación fue precedida por órdenes de evacuación masiva emitidas por el ejército israelí, que instó a más de 500.000 residentes de Dahiyeh a abandonar sus hogares de inmediato.

Cifras de víctimas: el Ministerio de Salud del Líbano elevó el balance total de esta semana a 123 fallecidos y más de 680 heridos, aunque aún se está procesando el recuento específico de las víctimas de esta madrugada.

Desplazamiento: miles de familias han buscado refugio en el centro de Beirut y en plazas públicas como la Plaza de los Mártires, ante el temor de que los suburbios del sur se vuelvan inhabitables.

El contexto regional: la sombra de Irán

Este ataque es la respuesta directa a los lanzamientos de cohetes de Hezbolá contra Haifa y Tel Aviv ocurridos el lunes, los cuales la milicia justificó como represalia por la muerte del ayatolá Ali Jameneí.

  • Israel afirma que continuará "cortando los brazos de Irán" hasta asegurar el norte de su territorio.
  • Hezbolá advierte que la agresión no quedará impune y ha ordenado la evacuación de pueblos israelíes en la frontera.
  • EE. UU. mantiene una ofensiva coordinada con Israel, mientras el presidente Trump desestima una invasión terrestre en Irán por considerarla "innecesaria" tras los daños ya causados.

Reportes locales indican que la Fuerza Aérea de Israel ha comenzado a expandir sus ataques hacia el valle de la Bekaa y la ciudad de Baalbek, en el este del país.

Israel Líbano aérea Hezbolá Beirut
