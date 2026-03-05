Uno Santa Fe | El Mundo | Israel

Murió un líder de Hamás en un bombardeo israelí en el norte del Líbano

Un bombardeo aéreo israelí con dron mató a un dirigente del movimiento islamista palestino Hamás en el norte del Líbano

5 de marzo 2026 · 09:23hs
Israel atacó con drones en Líbano y logró matar a un líder de Hamás.

En las primeras horas de hoy, un dron de las fuerzas de Israel llevó a cabo un ataque de precisión contra un apartamento residencial en el campo de refugiados palestinos de Beddawi, ubicado en las cercanías de la ciudad de Trípoli, al norte del Líbano.

Según el Ministerio de Salud libanés, el misil impactó contra un apartamento residencial dentro del campamento, causando la muerte del dirigente y de otra persona.

El ataque provocó la muerte de Wassim Atallah al-Ali, identificado como alto oficial de Hamás en el Líbano. Entre las víctimas también se encontraba su esposa, mientras que una de sus hijas resultó herida y fue trasladada a un hospital dentro del propio campo de refugiados.

El bombardeo se produjo en el campo de refugiados palestinos de Beddawi, uno de los asentamientos donde viven miles de palestinos desplazados en el Líbano.

Expansión del conflicto y aumento de operaciones militares de Israel

El ataque es significativo porque los bombardeos israelíes en el norte del Líbano son menos frecuentes, ya que la mayoría de las operaciones se concentran en el sur del país.

El bombardeo forma parte de una campaña israelí para eliminar dirigentes de organizaciones armadas vinculadas a Hamás y Hezbolá fuera de Gaza, incluso en territorio libanés.

Se reporta como el primer asesinato selectivo de un alto mando de Hamás en el Líbano desde el inicio de la nueva fase de la guerra abierta el pasado sábado.

El pasado lunes Hezbolá lanzó misiles y drones contra territorio israelí como represalia por el asesinato del líder supremo de Irán Ali Jamenei durante una ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel y los ataques sistemáticos israelíes contra el Líbano.

