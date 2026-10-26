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Elecciones en Brasil: Bolsonaro quiere pedir la anulación de los votos

El senador acusó a Lula da Silva de “abuso de poder y propaganda electoral indebida” durante la jornada de votaciones.

26 de octubre 2026 · 08:38hs
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Elecciones en Brasil: Bolsonaro quiere pedir la anulación de los votos

Elecciones en Brasil: Bolsonaro quiere pedir la anulación de los votos

El candidato del Partido Liberal, Flávio Bolsonaro, pedirá la anulación de las elecciones de Brasil y acusó al flamante ganador del balotaje, el actual presidente Inácio Lula da Silva, de “abuso de poder y propaganda electoral indebida” durante la jornada de votaciones.

El hijo del expresidente Jair Bolsonaro manifestó que "no reconocerá el resultado del balotaje" y que presentará recursos formales, este lunes 26, ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) para cuestionar la validez de los comicios.

LEER MÁS: Lula da Silva ganó un histórico balotaje a Flávio Bolsonaro y asumirá un cuarto mandato en Brasil

"Una canallada inexplicable" y una extensión del horario de votación

En la misma línea, aseguró que "lo que pasó no es normal" y calificó a los acontecimientos que sucedieron esta jornada de "una canallada inexplicable" y una "barbaridad"; además, denunció que los observadores de su partido fueron retirados de la sala de seguridad.

Desde el equipo de campaña de Bolsonaro criticaron el funcionamiento de las urnas electrónicas de modelos más antiguos y objetaron, además, decisiones judiciales como la extensión del horario de votación, que se alargó de las 17 a las 19., dispuesta por el magistrado Cristiano Zanin.

El Tribunal Superior Electoral deberá analizar cuáles son los argumentos técnicos y legales presentados por el equipo de Bolsonaro para dar curso o rechazar los planteos.

Brasil Bolsonaro elecciones votación
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