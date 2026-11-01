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Cómo le fue a Unión con Daniel Zamora como árbitro

Daniel Zamora será el árbitro del partido entre Unión y Newell's en Rosario. Los antecedentes con cada equipo, y el dato positivo para el Tatengue.

Ovación

Por Ovación

1 de noviembre 2026 · 09:33hs
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Cómo le fue a Unión con Daniel Zamora como árbitro

Unión ya conoce quién será el encargado de impartir justicia en su visita a Newell's, por la fecha 15 del Torneo Clausura. Daniel Zamora fue designado como árbitro principal para un encuentro determinante en la pelea por ingresar a los octavos de final, y los antecedentes de ambos equipos con el juez muestran recorridos diferentes, aunque con un historial todavía reducido.

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El Tatengue fue dirigido por Zamora en dos oportunidades, con un balance de una victoria y una derrota. El antecedente más reciente es positivo: el 26 de febrero de 2026, Unión se impuso por 3-1 ante Sarmiento en Junín, por el Torneo Apertura.

El otro registro corresponde al 25 de enero de 2025, cuando el equipo rojiblanco cayó por 3-1 frente a Estudiantes de La Plata. De esta manera, Unión ganó uno de los dos partidos que disputó con Zamora como árbitro y perdió el restante.

Los antecedentes de Newell's con Zamora

En el caso del conjunto rosarino, los registros disponibles marcan tres encuentros bajo la conducción de Zamora. La Lepra empató 1-1 ante Independiente el 28 de enero de 2026, igualó por el mismo resultado frente a Defensa y Justicia el 17 de agosto de 2025 y perdió 3-0 ante Belgrano el 23 de septiembre de ese año.

Así, Newell's todavía no consiguió triunfos con este árbitro: suma dos igualdades y una derrota en tres presentaciones.

La terna arbitral completa para Unión ante Newell's en Rosario

La designación para el encuentro entre Newell's y Unión se completa con Juan Mamani como asistente 1 y Lucas Vázquez como asistente 2. Juan Pafundi será el cuarto árbitro.

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En tanto, Germán Delfino estará a cargo del VAR, acompañado por Iñaki Iparraguirre como AVAR.

El partido se jugará este domingo desde las 18.30 en el estadio Marcelo Bielsa, con dos equipos que llegan con la necesidad de sumar para sostener sus aspiraciones de clasificación a los playoffs.

Unión Newell's Daniel Zamora
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