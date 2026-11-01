Unión va por otro golpe ante Newell's para sostener su sueño de clasificación

Unión visitará a Newell's, rival directo, con la obligación de sumar de a tres para sostener sus posibilidades de llegar a los playoffs del Clausura.

Unión afrontará este domingo uno de esos partidos que pueden definir buena parte de su futuro. Desde las 18.30, visitará a Newell's en el Coloso Marcelo Bielsa, por la fecha 15 del Torneo Clausura, en un cruce determinante para sus aspiraciones de meterse entre los 16 mejores de la competencia.

Después de la contundente victoria por 3-1 ante Estudiantes en el 15 de Abril, el equipo de Leonardo Madelón recuperó terreno y volvió a alimentar una ilusión que parecía cada vez más lejana.

El triunfo frente al Pincha cortó una serie de cinco encuentros sin ganar y le permitió al Tatengue llegar a las 17 unidades. Ahora está a dos puntos de Independiente y también de San Lorenzo, que ya disputó su compromiso de esta jornada e igualó como visitante frente a Vélez. Por eso, el escenario le abre una oportunidad concreta, aunque no admite demasiado margen de error: necesita ganar en Rosario para llegar a la última fecha con chances reales de clasificación.

Una obligación compartida en el Coloso entre Unión y Newell's

Del otro lado estará un Newell's que también tiene objetivos por cumplir. El conjunto rosarino viene de vencer 2-1 a Central Córdoba y de igualar sin goles ante San Lorenzo, resultados que lo ubicaron sexto en la Zona A, con 21 puntos. Una victoria frente a Unión le asegurará la clasificación a los octavos de final.

La necesidad, entonces, será diferente para cada uno, pero la importancia del resultado será la misma. La Lepra buscará cerrar su boleto a los playoffs, mientras que Unión está obligado a conseguir los tres puntos para no depender exclusivamente de otros resultados y conservar sus posibilidades hasta la jornada final.

El empate tampoco sería un buen negocio para el equipo santafesino. Una igualdad lo dejaría muy condicionado y podría dejarlo virtualmente fuera de carrera, mientras que una derrota representaría un golpe prácticamente definitivo para sus aspiraciones.

Madelón prepara dos modificaciones en Unión

En cuanto al equipo, Leonardo Madelón no dio señales concluyentes durante la semana, aunque se perfilan dos variantes respecto de la formación que viene de superar a Estudiantes.

Prensa Unión

Una modificación sería obligada: Matías Rocha arrastra una tendinitis que lo llevó a salir durante el segundo tiempo ante el Pincha. En su lugar se perfila Ignacio Isla, quien precisamente tuvo su debut con la camiseta rojiblanca en ese encuentro, cuando ingresó para reemplazarlo.

La otra variante estaría relacionada con una decisión futbolística. Juan de Dios Pintado tendría posibilidades de ingresar por Tobías Rubio en el lateral derecho. El uruguayo dejó buenas sensaciones ante Estudiantes: participó de la acción del primer gol con una asistencia para Cristian Tarragona y aportó profundidad cada vez que se proyectó en ataque.

Un partido que puede cambiar el panorama

Unión llega a Rosario con otra expectativa después de su actuación ante Estudiantes. Recuperó confianza, volvió a encontrar respuestas ofensivas y se metió nuevamente en una discusión que exige regularidad en el tramo decisivo del campeonato.

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Pero el margen se terminó. La victoria en el 15 de Abril le devolvió una oportunidad y ahora deberá respaldarla en una cancha exigente, frente a un rival que también se juega la clasificación. Para el Tatengue, ganar no significa solamente sumar tres puntos: es la condición indispensable para que la ilusión de los octavos siga en pie.

El encuentro comenzará a las 18.30 en el estadio Marcelo Bielsa, tendrá el arbitraje de Daniel Zamora, con Germán Delfino a cargo del VAR, y será televisado por ESPN Premium.

Posibles formaciones de Newell's y Unión

Newell's: Josué Reinatti; Martín Ortega, Nicolás Goitea u Oscar Salomón, Lucas Carrizo, Jerónimo Russo; Jerónimo Gómez Mattar, Luca Regiardo; Walter Mazzanti, Facundo Guch, Santiago Solari; Matías Cóccaro. DT: Frank Darío Kudelka.

Unión: Matías Mansilla; Juan de Dios Pintado, Ignacio Isla, Juan Pablo Ludueña, Lucas Ayala; Julián Palacios, Joaquín Mosqueira, Ignacio Peresutti, Brahian Cuello; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.

Estadio: Coloso Marcelo Bielsa.

Árbitro: Daniel Zamora.

VAR: Germán Delfino.

Hora de inicio: 18.30.

Televisa: ESPN.